"لماذا فعلوا ذلك هو لغز" - وكيل المدرب السابق ينتقد مالكي توتنهام بسبب تعيين إيغور تودور

قرر توتنهام الانفصال عن فرانك بعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، حيث عانى الفريق اللندني الشمالي من سلسلة نتائج سيئة منذ بداية العام. ثم تم تكليف تودور، الذي يشتهر بتعيينه للتعامل مع حالات الطوارئ، بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، لكنه بدأ بشكل سيئ للغاية بخسارة 4-1 أمام أرسنال يوم الأحد.

يعاني توتنهام من أزمة إصابات كبيرة، كما أن كريستيان روميرو لن يتمكن من المشاركة في مباراتين أخريين في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإيقاف. تزايدت المخاوف من احتمال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، حيث لم يحقق النادي أي فوز في الدوري في تسع مباريات.

في السابق، تم استقدام هايتينجا لمساعدة فرانك كمساعد خلال الفترة السيئة، على الرغم من أن العديد من المراهنين اعتقدوا أنه قد يتم منحه منصب المدير الفني إذا تم إقالة رئيسه. بدلاً من ذلك، انتهت فترة عمله في توتنهام بسرعة مع وصول تودور وطاقمه.