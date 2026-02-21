Getty
لماذا استبعد ليام روزينيور إستيفاو ويليان من تشكيلة تشيلسي لمباراة بيرنلي؟
لا يوجد إستيفاو في مباراة تشيلسي ضد بيرنلي
أعلن ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة بيرنلي، ولم يكن هناك مكان لإستيفاو في التشكيلة. حقق روزينيور ثماني انتصارات من 11 مباراة منذ أن حل محل إنزو ماريسكا كمدرب، وسيهدف إلى الحفاظ على هذا الأداء الجيد ضد كلاريتس. اختار روزينيور جواو بيدرو وكول بالمر وبيدرو نيتو وإنزو فرنانديز في خط الهجوم للمباراة، بينما سيلعب أندري سانتوس إلى جانب مويزيس كايسيدو في خط الوسط. سيتولى روبرت سانشيز حراسة المرمى كالمعتاد، خلف خط دفاع يتكون من ريس جيمس وويسلي فوفانا وتريفو تشالوباه ومالو جوستو.
تشيلسي XI: سانشيز؛ جيمس، فوفانا، تشالوبا، جوستو؛ سانتوس، كايسيدو؛ بالمر، فرنانديز، نيتو؛ جواو بيدرو
- Getty Images Sport
روزينيور يقدم تحديثًا عن إستيفاو
قدم روزينيور تحديثًا قبل انطلاق المباراة. وقال للصحفيين: "لسوء الحظ، شعر أمس خلال الحصة التدريبية بألم في أوتار الركبة. نجري له حاليًا فحوصات للتأكد من أن الإصابة ليست خطيرة، لكنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة اليوم وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".
روزينيور يرسل تحذيراً
حث روزينيور فريقه على التركيز قبل المباراة بعد أن شاهد تعادل أرسنال مع ولفرهامبتون في وقت سابق من الأسبوع. وقال للصحفيين: "لا أعتقد أن الأمر مجرد رضا عن النفس. بعد الأداء الرائع الذي قدمه ولفرهامبتون أمس، شاهدت المباراة. الدوري قوي للغاية الآن. كل فريق يمكنه الفوز على أي فريق آخر. لهذا السبب الفارق بين العديد من الفرق في الدوري ضئيل للغاية من حيث النقاط. ما علينا فعله هو التركيز على أدائنا. علينا التأكد من أننا نستعد بشكل صحيح. لكن الطريقة التي أحب أن أفعلها هي أن نكون ثابتين في مسيرتنا، سواء كنا نلعب ضد ولفرهامبتون، أو ضد بيرنلي غدًا، أو ضد مانشستر سيتي أو أرسنال. مسيرتنا هي نفسها. يجب أن يكون الأمر كذلك حتى تكون ثابتًا في أدائك".
باركر يعود إلى تشيلسي
تشهد مباراة السبت عودة باركر إلى ستامفورد بريدج، حيث اعترف مدرب بيرنلي بأنها ستكون مناسبة خاصة. وقال للصحفيين: "نعم، بالطبع. من الواضح أنني قضيت بعض الوقت في تشيلسي، وكانت تجربة جيدة لأسباب مختلفة، حقًا.
"لكن نعم، إنه نادٍ رائع، ومن الواضح أنني سأواجه ليام، الذي حقق أداءً رائعًا في فترة قصيرة هناك أيضًا. ورأيت تطوره كمدرب شاب، فقد التقيت به عندما كان مساعدًا لواين في ديربي. لذا، فقد كان في شركته وحقق أداءً رائعًا في ستراسبورغ، وذهب إلى الخارج، وبالتأكيد مع ما يشعر به. لذا، نعم، لقد حقق أداءً جيدًا ونحن نتطلع إلى المباراة بالتأكيد".
- Getty Images Sport
أرسنال هو المنافس التالي لتشيلسي
المباراة القادمة لتشيلسي ستكون ضد أرسنال في ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز. الهزيمتان الوحيدتان اللتان تعرض لهما روزينيور كمدرب لتشيلسي كانتا ضد أرسنال في كأس كاراباو، وسيكون حريصًا على تجنب هزيمة فريقه مرة أخرى أمام الغانرز بعد أسبوع.
