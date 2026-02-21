"لقد كنا أفضل فريق في هذه الدوري!" - مدرب برينتفورد كيث أندروز يتجاهل الهزيمة أمام برايتون بتصريح جريء

وشهدت المباراة أيضًا ظهور نجم برايتون جيمس ميلنر في مباراته رقم 654 في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله غاريث باري، وكان سعيدًا بالاحتفال بهذه المناسبة بحصد النقاط الثلاث. وقال: "سعيد بالفوز. كانت مباراة لا بد أن نفوز بها اليوم، وأشعر أننا لم نحظى مؤخرًا بالحظ والنتائج التي كنا نستحقها على الأرجح بالنظر إلى الأداء الذي قدمناه. قدمنا أداءً جيدًا في فيلا الأسبوع الماضي وتلقينا هدفًا في الدقيقة الأخيرة، لذلك أنا سعيد للغاية من أجل اللاعبين. لقد أظهرنا تماسكًا وقوة في الملعب، بدءًا من المدرب وصولًا إلى جميع اللاعبين، وواصلنا الإيمان بأنفسنا، ونأمل أن يساعدنا ذلك على إنهاء الموسم بشكل جيد وقوي".

تحدث ميلنر أيضًا عن سجل مشاركاته وسُئل عن سر نجاحه، فأجاب: "العمل الجاد. الأشخاص من حولي. التضحيات التي قدمتها عائلتي وأصدقائي طوال الوقت. الأشخاص الذين عملت معهم، أخصائيو العلاج الطبيعي، علماء الرياضة، اللاعبون الذين لعبت معهم وتعلمت منهم، منذ أيام نايجل مارتينز وأشخاص مثله وصولاً إلى الشباب الحاليين الذين هم أصغر من أن يكونوا أبنائي.

"لكنهم يبقونك شابًا ويحفزونك على الاستمرار، وتريد فقط أن تكون هناك وتساعدهم وتحفزهم على تحقيق إمكاناتهم في أسرع وقت ممكن. إنهم مجموعة رائعة من اللاعبين، وغرفة ملابس رائعة، ومدير رائع، وأنا متأكد من أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا في المستقبل. من الرائع العمل مع هذا النادي، وأنا سعيد للغاية بفوزنا اليوم".