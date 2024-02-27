لقد عادت "وحوش عقلية" ليفربول!.. وداع كلوب للريدز قد ينتهى برباعية تاريخية

هل ستكون نهاية كلوب مع ليفربول تاريخية؟

نجح فريق ليفربول المبتلي بالإصابات فى الفوز على تشيلسى الذي تبلغ قيمة نجومه مليار جنيه استرليني في نهائي بطولة كأس كاراباو.

وقال بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي سابقًا إنه بنسبة 99.99% لن يكرر السيتى ثلاثية الموسم الماضي، فما هي فرصة ليفربول فى التتويج بالرباعية؟.

ويعاني فريق الريدز من الإصابات في الوقت الحالي ويخوض منافسة قوية على لقب الدوري الإنجليزي وبعض مواقع المراهنات خفضت من احتمالية فوز يورجن كلوب، بكل البطولات من نسبة 1500/1 إلى 25/1 بعد الفوز بنهائي كأس كاراباو.

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وحقق ليفربول الفوز على تشيلسي بنتيجة 1-0 وبوجود أربع لاعبين من خريجي الأكاديمية فى الملعب تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أقل مع إصابة 12 لاعبًا بالفريق.

ومع تغلب الريدز على أحد أغلى الفرق في تاريخ كرة القدم بدون نجومه وبعناصر شبابية فمن يدري ما الذي يمكنهم تحقيقه عند عودة المصابين فى الفترة القادمة.