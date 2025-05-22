لجنة الاستئناف تسعد النصر في "قضية الحافلة" .. والوحدة يرد بالتصعيد

النصر يؤمن الـ3 نقاط مبدئيًا؛ ولكن..

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها النهائي، في طعن نادي الوحدة؛ للحصول على نقاط مباراته ضد النصر.

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الوحدة قدّم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق؛ بعد الخسارة (0-2) أمام النصر، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

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وجاءت شكوى الوحدة التي وصلت من "الانضباط" إلى لجنة الاستئناف؛ بحجة تأخُر وصول "حافلة" الفريق النصراوي إلى الملعب، وما نتج عنه من تأجيل انطلاق المباراة، لمدة ساعة كاملة.