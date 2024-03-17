لا يستحق موهبته!.. جارناتشو يهدر مسيرته مع مانشستر يونايتد

هل مانشستر يونايتد الفريق الأنسب لطموح جارناتشو؟

لقد أثبت أليخاندرو جارناتشو، أهميته الكبيرة لفريق مانشستر يونايتد هذا الموسم ولكن هل الفريق الإنجليزي يستحق موهبة النجم الشاب؟.

يعتقد الكثيرون أن جارناتشو، هو أفضل لاعب فى مانشستر يونايتد والأكثر إنتاجية لهم في الدوري الإنجليزي حيث تعادل مع برونو فرنانديش، برصيد 10 أهداف لكل منهم وخلال الأشهر الأربعة الماضية، سجل النجم الشاب خمسة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة.

ويجذب جارناتشو، أنظار الجميع إليه فى كل مرة يحصل فيها على الكرة ويتم الهتاف له دائمًا من جانب جمهور اليونايتد الذي يرتبط معهم ارتباط خاص منذ أن قاد فريق تحت 18 عامًا إلى المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في عام 2022، وأصبحت العلاقات أقوى بعدما شق طريقه إلى الفريق الأول.

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وكان هناك بعض الشكوك حول قدرة جارناتشو، على تكرار إنجازاته على مستوى الشاب مع الفريق الأول لكنه أثبت سريعًا أنه يتمتع بالعقلية والنضج اللذين يتناسبان مع مواهبته الاستثنائية.

وحسم جارناتشو، منذ فترة طويلة السؤال حول ما إذا كان جيدًا بما يكفي لمانشستر يونايتد أم لا؟، ولكن السؤال الآن هو ما إذا كان الشياطين الحمر مناسبين وجيدين بما يكفي لأحلام النجم الشاب أم لا؟.