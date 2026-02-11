"لا أريد أن يكون هذا عني" - رد فعل يونايتد ستراند بعد تعادل مانشستر يونايتد مع وست هام الذي أنهى آماله في الحصول على قصة شعر جديدة

تحدث كاريك أيضًا بعد المباراة، واعترف بأنه كان سعيدًا بالتعادل المتأخر، لكنه يشعر بخيبة أمل لعدم حصد النقاط الثلاث. وقال للصحفيين: "إنها مشاعر مختلطة. نحن نعلم أننا لم نكن في أفضل حالاتنا، ونشيد بويست هام على ذلك. يمكننا أن نكون أفضل، واللاعبون يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل بسبب ذلك، وهو أمر جيد. سجلنا هدفًا متأخرًا، وهي لحظة رائعة وإيجابية أخرى. لا نريد أن نضطر إلى اللجوء إلى ذلك واستخدامه كثيرًا، ولكن في المجمل، النقطة هي شيء يمكننا الحصول عليه. عندما تقيم المباريات على مدى خمس مباريات، فإن الحصول على تعادل واحد فقط هو أمر إيجابي للغاية، ولكن المشاعر مختلطة.

"نحن نعلم مدى صعوبة تحقيق سلسلة انتصارات متتالية في هذه الدوري، فهذا ليس بالأمر السهل. أحيانًا تكون خطيرًا، وتكون لديك شرارة، وأحيانًا تكون ثقيلًا. عليك أن تجد الإجابة، عليك أن تجد طريقة. كان الهدف الذي استقبلناه محبطًا، مع سير المباراة. لكن كرة القدم تحدث مفاجآت. في المجمل، تمكنا من تحقيق شيء من المباراة ونمضي قدمًا.

"لنكون صادقين، لم نحقق التوازن المطلوب في الجزء الأول من المباراة، وهذا يحدث، فالفرق الأخرى لها الحق في منعك من التسجيل! واصلنا اللعب، وقمنا بتغييرات، وبفضل مرونتنا تمكنا من إيجاد حل".