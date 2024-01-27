لإنقاذه من الإقالة!.. 6 حلول أمام تشافي للنجاة مع برشلونة

هل ينجح تشافي في الاستمرار بمنصبه؟

يحتاج تشافي، مدرب برشلونة إلى إجراء تغييرات كثيرة وعاجلة إذا أراد إنقاذ نفسه من الإقالة، ويعتبر نجم إسبانيا السابق محظوظًا لاستمراره في منصبه حتى الآن رغم النتائج الكارثية للفريق.

ويحتل البلوجرانا المركز الثالث في الدوري الإسباني، وخسر لقب كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد وودع بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد، وسيواجه نابولي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل ولا يوجد طريق واضح لتحقيق الألقاب هذا الموسم في ظل المستوى الضعيف للفريق.

ويقال إن إدارة برشلونة مصممة على تجديد الثقة في تشافي، واستمراره حتى نهاية الموسم بمبدأ أن "جميع المدربين يستحقون الوقت والصبر"، ولكن يجب على المدرب الإسباني إجراء إصلاح شامل للفريق لمحاولة إنقاذ هذا الموسم.

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ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي 6 أشياء قد تنقذ تشافي وموسم برشلونة على النحو التالي:-