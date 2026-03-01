لامين يامال يطلق رسالة تحدي قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس الملك

وقد لاقت هذه الرسالة صدى عميقًا لدى قاعدة المشجعين التي تبحث عن سبب لتؤمن بسحر "ريمونتادا". اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يدرك تمامًا حجم المهمة التي تنتظره، لكنه يعتقد أن دعم الجماهير في ملعبه قد يكون العامل الحاسم في قلب النتيجة. في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد تسجيله ثلاثة أهداف ضد "الغواصة الصفراء"، شدد يامال على ضرورة أن تحافظ الفريق على زخمه الحالي. من الواضح أنه حريص على تحويل أجواء الملعب إلى جو من الضغط على ضيوفه من روجيبانكوس مساء الثلاثاء.

حث يامال جماهير برشلونة على الحضور بأعداد كبيرة والإيمان بإمكانية تحقيق عودة تاريخية ضد رجال دييغو سيميوني. وقال لوسائل الإعلام بعد المباراة: "حان الوقت للرد والضغط. نحن نفعل ذلك. الآن دعوني أقول لجماهيرنا... تعالوا إلى الملعب لمشاهدة مباراة أتلتي، السحر يمكن أن يحدث".