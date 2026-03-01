Getty Images
ترجمه
لامين يامال يطلق رسالة تحدي قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس الملك
يامال يرفض التخلي عن أمل العودة
على الرغم من أن الفوز على فياريال كان رائعًا، إلا أن ظل مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد لا يزال قائمًا. يجد برشلونة نفسه في موقف يائس، متأخرًا 4-0 من مباراة الذهاب ويحتاج إلى معجزة للوصول إلى النهائي. ومع ذلك، يرفض يامال قراءة السيناريو. بعد أن سجل ثلاثية رائعة، نشر المهاجم الشاب رسالة متحدية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشجعي البلوغرانا: "1٪ فرصة، 99٪ إيمان".
- AFP
يامال يدعو إلى ليلة سحرية في كامب نو
وقد لاقت هذه الرسالة صدى عميقًا لدى قاعدة المشجعين التي تبحث عن سبب لتؤمن بسحر "ريمونتادا". اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يدرك تمامًا حجم المهمة التي تنتظره، لكنه يعتقد أن دعم الجماهير في ملعبه قد يكون العامل الحاسم في قلب النتيجة. في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد تسجيله ثلاثة أهداف ضد "الغواصة الصفراء"، شدد يامال على ضرورة أن تحافظ الفريق على زخمه الحالي. من الواضح أنه حريص على تحويل أجواء الملعب إلى جو من الضغط على ضيوفه من روجيبانكوس مساء الثلاثاء.
حث يامال جماهير برشلونة على الحضور بأعداد كبيرة والإيمان بإمكانية تحقيق عودة تاريخية ضد رجال دييغو سيميوني. وقال لوسائل الإعلام بعد المباراة: "حان الوقت للرد والضغط. نحن نفعل ذلك. الآن دعوني أقول لجماهيرنا... تعالوا إلى الملعب لمشاهدة مباراة أتلتي، السحر يمكن أن يحدث".
دعم من غرفة ملابس برشلونة
ليس فقط المشجعون من يغمرهم التفاؤل؛ زملاء يامال في الفريق مقتنعون بنفس القدر بقدرته على تقديم شيء مميز في اللحظات الحاسمة. أشاد المدافع إريك غارسيا بالجناح بعد أن شاهده وهو يهدم دفاع فياريال. يعتقد غارسيا أن المستوى الحالي ليامال يجعله كابوسًا لأي خصم، حتى لو كان منضبطًا وحازمًا دفاعيًا مثل أتلتيكو مدريد الذي يثبت عادةً أنه تحت الضغط.
أعرب جارسيا عن ارتياحه لوجود يامال في صفوف فريقه، وأشار إلى أن الشاب قد يسجل المزيد من الأهداف في مباراة منتصف الأسبوع. وأضاف المدافع تعليقاته حول تأثير النجم الصاعد قائلاً: "نحن محظوظون لأنه يلعب في فريقنا، أداء لامين كان مذهلاً، كان بإمكانه حتى توفير هدف أو هدفين ليوم الثلاثاء". لا يزال الأمل قائمًا في أن يكون الشاب قد احتفظ ببعض من براعته في التسجيل للمباراة الثانية.
- AFP
الجبل المتبقي لتسلقه
يعتبر قلب تأخر بأربعة أهداف أمام فريق ذي خبرة مثل أتلتيكو مدريد من أصعب المهام في كرة القدم الأوروبية. سيحتاج رجال فليك إلى الأداء المثالي في كلا طرفي الملعب ليكون لديهم أي فرصة للتأهل. على الرغم من أن الاحتمالات لا تصب في صالحهم، إلا أن الطاقة المتجددة التي جلبها ثلاثية يامال أعطت بصيص أمل حيث لم يكن هناك سوى الإحباط بعد كارثة مباراة الذهاب.
إعلان