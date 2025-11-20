"هذا ما سأفعله لو رأيته في مطعم" .. كورتوا يلوم يامال على "الحريق" الذي أشعله في الكلاسيكو!

أثار يامال الجدل قبل تجدد المنافسة القديمة. نادراً ما تحتاج نيران الكلاسيكو إلى وقود إضافي، لكنها حصلت عليه في شكل سخرية مفاجئة من أكثر اللاعبين الواعدين في كاتالونيا.

خلال بث مباشر على تويتش لمباراة دوري الملوك، أدلى يامال بتعليق ساخر. عندما سأله إيباي يانوس عما إذا كان فريقه بورسينوس إف سي يذكره بريال مدريد، أجاب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا: "نعم، بالطبع، إنهم يسرقون، ويشتكون..."

على الرغم من أن هذه الكلمات قيلت على سبيل المزاح، إلا أنها لم تلق قبولاً حسناً في العاصمة الإسبانية. تم إخطار يامال قبل بدء المباراة بأنه يجب أن يستعد لمعاملة قاسية. وقد تحقق ذلك في النهاية عندما أطلق الحكم صافرة النهاية لإنهاء مباراة فوضوية في البرنابيو، حيث حصل بيدري على بطاقة حمراء في الدقيقة 100.

تبادل لاعبو الفريقين كلمات غاضبة، مع انفجار الأعصاب. انخرط لاعبا ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام في المشاجرات. كان كورتوا، إلى جانب داني كارباخال، من بين الذين توجهوا مباشرة إلى يامال - حيث تم تذكيره بضرورة التحدث أقل خارج الملعب.