"يُناسب برشلونة لكنه لا يمتلك ما يلزم للعب لريال مدريد" .. أسطورة الملكي يرفض التعاقد مع لامين يامال ويختار زميله

حدثت مواجهة بين لامين يامال ولاعبي ريال مدريد خلال الكلاسيكو الأخير، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها النجم الإسباني الشاب قبل المباراة.

فخلال بث مباشر عبر منصة Twitch ضمن دوري Kings League، اتهم جناح برشلونة لاعبي ريال مدريد بأنهم “يسرقون ويشتكون” من التحكيم، وهو ما أثار غضب لاعبي الفريق الملكي.

وبعد فوز ريال مدريد بالمباراة (2-0)، واجه عدد من لاعبي الفريق يامال، الذي أشارت التقارير إلى أنه سخر منهم أثناء خروجهم من الملعب.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر نجم ريال مدريد جود بيلينجهام صورة له أثناء الاحتفال، مرفقة برسالة تقول “الكلام رخيص. هلا مدريد دائماً!!!”

وفي منشور آخر على إنستجرام أثار تفاعلاً واسعًا، وجّه يامال رسالة للاعبي ريال مدريد قال فيها “أراكم عند مدخل النفق.”

كما شارك الدولي الإسباني داني كارباخال في مواجهة يامال أثناء الحادثة، إلا أن مدرب منتخب إسبانيا قلّل لاحقًا من أهمية ما حدث.