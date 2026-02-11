Getty Images
لاعب مانشستر يونايتد الشاب الموهوب جي جي غابرييل يتحدث بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة ربع نهائي الكأس
طرد نجم مانشستر يونايتد الشاب
فاز فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا بنتيجة 4-3 يوم الثلاثاء في مباراة ربع نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا ضد وست بروميتش، لكن المباراة طغت عليها إلى حد ما طرد غابرييل. يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا أحد أكثر المواهب الواعدة في أكاديمية النادي، وقد تدرب بالفعل مع الفريق الأول هذا الموسم. كما لعب في أولد ترافورد في الموسم الحالي وبدا في غاية الراحة في الملعب القديم الشهير، حيث سجل هدف الفوز في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد بيتربورو. ومع ذلك، فقد تصدر الآن عناوين الصحف لأسباب خاطئة بعد طرده في مباراة الباجيز. كما أن البطاقة الحمراء قد تؤدي إلى إيقاف غابرييل لثلاث مباريات، مما يعني أنه قد يغيب عن الملاعب لفترة.
غابرييل يغضب من القرار
غابرييل أعرب عن غضبه من هذا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر مقطع فيديو للحادث على إنستغرام مع تعليق: "كيف يمكن أن يكون هذا بطاقة صفراء، ناهيك عن حمراء، كيف؟"
مانشستر يونايتد يتوقع استئناف البطاقة الحمراء
من المتوقع أن يستأنف مانشستر يونايتد هذا القرار، وفقًا لبي بي سي سبورت. ويواجه اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا حاليًا حظرًا من المشاركة في ثلاث مباريات، مما سيبعده عن مباراة مانشستر يونايتد ضد أوكسفورد يونايتد في 18 فبراير في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي تحت 18 عامًا ضد مانشستر سيتي وولفز لفريق دارين فليتشر.
غابرييل "لديه مستقبل مشرق"
قد لا يزال غابرييل في الخامسة عشرة من عمره، لكنه أحدث ضجة في صفوف الشباب في مانشستر يونايتد وحظي بالثناء. كما استدعى المدرب السابق روبن أموريم الشاب إلى تدريبات الفريق الأول وشارك أفكاره حول هذا اللاعب الموهوب. وقال: "مثل الجميع، أعلم أنه شاب موهوب حقًا". نحاول اختيار لاعبين موهوبين للتدريب، ليس فقط لكي أراهم في المستقبل، بل لكي يشعروا بما يعنيه أن يكونوا في الفريق الأول، والصعوبات التي يواجهونها في اللعب ضد مدافعينا، وصعوبة وتيرة تدريباتنا. إذا استطعنا استغلال كل تدريب لدينا لإظهار ما يجب على الأطفال فعله ليكونوا هنا، فهذا أمر مهم، ليس فقط لـ جي جي، بل للجميع".
أبدى أسطورة النادي واين روني رأيه أيضًا بعد أن شاهد غابرييل يلعب إلى جانب ابنه الأكبر كاي. قال في برنامج The Wayne Rooney Show: "هناك شاب في مانشستر يونايتد يبدو مشابهًا جدًا. JJ غابرييل، وأعتقد أن لديه ملايين المتابعين وهو في نفس الفريق مع ابني. لذا، شاهدته يكبر ويتطور وهو لاعب رائع. لديه مستقبل مشرق".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه غابرييل الآن انتظارًا قلقًا لمعرفة ما إذا كان مانشستر يونايتد سيتمكن من استئناف قرار الطرد بنجاح. إذا لم يحدث ذلك، فسيضطر إلى مشاهدة فريقه من على مقاعد البدلاء خلال الأسابيع المقبلة.
