معتز الجمال

لابورتا يشعل نهائي السوبر.. علاقتنا مع ريال مدريد "مقطوعة"، وهذا موقفي من تصرف بيريز!

في تصريح ناري من قلب جدة قبل نهائي السوبر الإسباني، أكد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن العلاقات المؤسسية مع الغريم ريال مدريد "مقطوعة" حاليا وسيئة للغاية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل رغم التوتر القائم.

جاءت كلمات لابورتا خلال حفل الاستقبال الترحيبي لعشاء الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمناسبة نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط.

  • مواجهة مفصلية بين برشلونة وريال مدريد

    تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء الغد إلى مدينة جدة، حيث يحتضن ملعب "الإنماء" كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

    ويدخل برشلونة اللقاء بصفته المرشح الأوفر حظاً بعد استعراضه القوي بخماسية في شباك بيلباو، حيث يطمح المدرب هانزي فليك لاستغلال هذه الحالة الفنية العالية للثأر من خسارة الدوري وتحقيق أول ألقاب الموسم، موجهًا بذلك ضربة معنوية لغريمه.

    في المقابل، يخوض ريال مدريد الاختبار تحت ضغوط كبيرة تحاصر مدربه تشابي ألونسو، فبعد تأهل بشق الأنفس أمام أتلتيكو، يعاني "الميرنجي" من غيابات دفاعية مؤثرة تشمل روديجر وميليتاو، رغم النبأ السار بعودة كيليان مبابي.

  • ماذا قال جوان لابورتا؟

    أكد لابورتا، أن "العلاقات مع ريال مدريد سيئة للغاية، وهي مقطوعة في الوقت الحالي. يمكن دائماً إعادة توجيه الأمور وإصلاحها، لكنها الآن على هذا الحال".

    من جانب ريال مدريد، كان التمثيل برئاسة إيميليو بوتراجينيو، بينما لم يحضر الرئيس المدريدي فلورنتينو بيريز. وقال لابورتا: "نحن نتصرف بمنتهى الاحترام والمودة. هو لم يحضر حفل الاتحاد، وهو حر في فعل ما يريد. كامل الاحترام لمنافسنا وممثليه".

    ومع ذلك، لم يخفِ رئيس برشلونة السياق المؤسسي الذي يعيشه كل من البارسا وريال مدريد. وقال: "هناك عدة قضايا باعدت بيننا. إذا كنا في السابق خصوماً لدودين، فإن الوضع الحالي يجعل العلاقات غير جيدة، بل مقطوعة"، موضحاً: "هذا لا يعني عدم وجود احترام، فنحن نحتفظ به دائماً، بصرف النظر عن حالة العلاقات. ونحن سنتصرف بناءً على ذلك.. في كرة القدم، كل شيء قابل للإصلاح، لكن الأمر يعتمد على الأطراف المعنية".

    طموحات التتويج بالسوبر

    على الصعيد الرياضي، اعترف لابورتا أن "هناك رغبة كبيرة في الفوز بهذا اللقب، وهو الأول في الموسم. لقد استحققنا التواجد في النهائي". ولم يخفِ أن "جميع عشاق برشلونة يريدون بدء العام بالفوز، دائماً عندما نفوز (بهذا اللقب)، بشكل عام، يكون هو الأول ضمن ألقاب أخرى. إنه يوجهك ويضعك على الطريق الصحيح، إنها مباراة مهمة".

    بالإضافة إلى ذلك، يرى رئيس البارسا أن الفريق "في حالة ذهنية عالية، وكذلك فليك (المدرب)، الذي لا يسمح لأحد بأن يفقد تركيزه، لقد تدربوا بقوة كبيرة، ولدي قناعة بأننا سنفوز".

    ثأر ريال مدريد؟

    وبعيداً عن الحديث عن الثأر، أصر الرئيس الأعلى للبارسا على أن "الروح المعنوية تتجه نحو الفوز، بعيداً عن وجود منافسة. هناك حماس شديد، ورغبة في اللعب بشكل جيد وإسعاد الكتلان". وأضاف مشيراً إلى الحلقات الأخيرة التي تواجه فيها البارسا ومدريد: "اللاعبون محترفون ويدركون أن هناك أموراً تحدث".

    وفي نهائي "لا يوجد مرشحون مفضلون، كل شيء يمكن أن يحدث". وأردف: "الفريقان سيستخدمان أوراقهما للفوز، ونحن نعلم أن لدينا فريقاً منسجماً للغاية، وأن روح الفريق لدينا تتفوق على المنافس"، رغم أن الفريق الأبيض "يمتلك أيضاً القدرة على الفوز". وقد "أثبتوا ذلك" أمام أتلتيكو في نصف النهائي الثاني. وعلق قائلاً: "أتلتيكو كان يستحق أكثر من ذلك". واعتبر أن المعادلة تكمن في "اللعب بكثافة أكبر".

    وأكد لابورتا أنهم في ريال مدريد "يريدون إعادة عيش ما عشناه نحن العام الماضي فيما يتعلق بالموسم الذي كان تاريخياً بالنسبة لنا، ولأجل ذلك عليهم البدء بالفوز بكأس السوبر الإسباني".

    وفي حفل العشاء المسبق، وقبل الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، وفي سياق أكثر دبلوماسية، أشاد لابورتا بانتشار البطولة التي تُلعب في المملكة العربية السعودية وبمنظميها. وختم لابورتا حديثه قائلاً: "منذ أن لُعبت البطولة هنا ومنذ اعتماد نظام 'الأربعة فرق' (Final-four)، اكتسبت البطولة هيبة وانتشاراً دولياً، ولهذا السبب بالتحديد أود أن أشكر وأهنئ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشخص رئيسه، رافائيل لوزان، على التنظيم الجيد وعلى هذه البطولة المتمثلة في كأس السوبر الإسباني".

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.


