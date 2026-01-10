لابورتا يشعل نهائي السوبر.. علاقتنا مع ريال مدريد "مقطوعة"، وهذا موقفي من تصرف بيريز!

وبعيداً عن الحديث عن الثأر، أصر الرئيس الأعلى للبارسا على أن "الروح المعنوية تتجه نحو الفوز، بعيداً عن وجود منافسة. هناك حماس شديد، ورغبة في اللعب بشكل جيد وإسعاد الكتلان". وأضاف مشيراً إلى الحلقات الأخيرة التي تواجه فيها البارسا ومدريد: "اللاعبون محترفون ويدركون أن هناك أموراً تحدث".
وفي نهائي "لا يوجد مرشحون مفضلون، كل شيء يمكن أن يحدث". وأردف: "الفريقان سيستخدمان أوراقهما للفوز، ونحن نعلم أن لدينا فريقاً منسجماً للغاية، وأن روح الفريق لدينا تتفوق على المنافس"، رغم أن الفريق الأبيض "يمتلك أيضاً القدرة على الفوز". وقد "أثبتوا ذلك" أمام أتلتيكو في نصف النهائي الثاني. وعلق قائلاً: "أتلتيكو كان يستحق أكثر من ذلك". واعتبر أن المعادلة تكمن في "اللعب بكثافة أكبر".
وأكد لابورتا أنهم في ريال مدريد "يريدون إعادة عيش ما عشناه نحن العام الماضي فيما يتعلق بالموسم الذي كان تاريخياً بالنسبة لنا، ولأجل ذلك عليهم البدء بالفوز بكأس السوبر الإسباني".
وفي حفل العشاء المسبق، وقبل الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، وفي سياق أكثر دبلوماسية، أشاد لابورتا بانتشار البطولة التي تُلعب في المملكة العربية السعودية وبمنظميها. وختم لابورتا حديثه قائلاً: "منذ أن لُعبت البطولة هنا ومنذ اعتماد نظام 'الأربعة فرق' (Final-four)، اكتسبت البطولة هيبة وانتشاراً دولياً، ولهذا السبب بالتحديد أود أن أشكر وأهنئ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشخص رئيسه، رافائيل لوزان، على التنظيم الجيد وعلى هذه البطولة المتمثلة في كأس السوبر الإسباني".
تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.