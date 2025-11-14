France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
محمد سعيد

"كريستيانو رونالدو جعل المستحيل ممكنًا" .. كيليان مبابي يقلل من حجم إنجازه أمام الأساطير ويعترف بثغرة ريال مدريد!

النجم الفرنسي يطمع في الهدف رقم ألف على طريقة قدوته

أطلق النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد رسالة قوية إلى الجماهير والنقاد للدفاع عن وضع الميرنجي الحالي، مؤكدًا أن الفريق رغم العثرات الأخيرة ما زال متماسكًا ويضع نصب عينيه تحقيق البطولات الكبرى.

وتحدث مبابي إلى وسائل الإعلام عن حالة التوهج التي يعيشها حاليًا والتي انعكست على أدائه مع منتخب فرنسا، وكانت آخر علاماتها هي دخول التاريخ من أوسع أبوابه بحصيلة تهديفية ضخمة، مشيرًا إلى أنه لم يشبع بعد من تحطيم الأرقام ويضع نصب عينيه الوصول إلى ما نجح فيه الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

  • مبابي يسير على خطى الأساطير

    قاد كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، منتخب بلاده إلى التأهل لكأس العالم 2026 بعد تألقه اللافت في المباراة الأخيرة أمام أوكرانيا، حيث سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء، وصنع هدفًا ثالثًا لزميله هوجو إيكيتيكي.

    المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس" كانت بمثابة ليلة مثالية للنجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، إذ شهدت أيضًا تسجيله الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية، وهو إنجاز رمزي يضاف إلى سجله الحافل.

    مبابي بلغ حاجز الـ400 هدف في مسيرته وعمره لم يتجاوز الـ26 عامًا، وجاءت الأهداف بواقع 27 هدفًا بقميص موناكو، 256 مع باريس سان جيرمان، 64 مع ريال مدريد و53 مع منتخب بلاده. 

    والأهم من ذلك، أنه أصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم (400 هدف)، من بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، حتى أن الأسطورة ليونيل ميسي لم يصل إلى ذلك الرقم في مثل هذا العمر، إذ كان عمره 27 عامًا و3 أشهر، بينما كريستيانو رونالدو، حقق ذلك الهدف وعمره 28 عامًا و11 شهرًا.

    "كريستيانو جعل المستحيل ممكنًا"

    رغم هذا الإنجاز، قلل مبابي من قيمة الرقم مقارنة بما حققه أساطير اللعبة، قائلاً: "نحن نقترب، لكن هناك لاعبين أحدهما سجل 950 هدفًا (كريستيانو رونالدو) والآخر تجاوز 900 (ليونيل ميسي). 400 هدف ليس رقمًا مدهشًا. إذا أردت أن تصدم الناس، عليك أن تسجل 400 هدف إضافي على الأقل".

    وأضاف: "أنا سعيد، إنه إنجاز رمزي، لكن أمامي الكثير من العمل. الوصول إلى 1000 هدف؟ هذا أمر غير واقعي، لكن كريستيانو رونالدو أثبت أنه ممكن، فلنحاول الوصول إلى المستحيل. المسيرة تمر بسرعة، وأنا أحاول أن أترك بصمتي".

  • وضع ريال مدريد ليس مثاليًا .. ولكن!

    لم يخف مبابي الذي يسعى لقيادة "الديوك" إلى نهائي كأس العالم في الصيف المقبل للمرة الثالثة على التوالي، طموحه الكبير على مستوى المنتخب وكذلك مع ناديه ريال مدريد، حيث يواصل التألق بتسجيله 18 هدفًا وصناعته هدفين في 16 مباراة بجميع المسابقات.

    ورغم ذلك، يرى البعض أن النجم الفرنسي مُطالب بإثبات نفسه أكثر أمام الفرق الكبرى وفي البطولات الضخمة ويأتي على رأسها دوري أبطال أوروبا، التي لم ينجح في تحقيقها بعد مع أي فريق.

    وفيما يتعلق بعلاقته بالمدرب تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد والذي يواجه انتقادات حادة بسبب أسلوبه الصارم، كان مبابي واضحًا وحادًا في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية. 

    ورد مبابي على سؤال حول العلاقة بين المدرب واللاعبين، قائلًا: "ماذا تريدون أن أقول؟ ليس لدي ما أقوله".

    وأضاف: "عندما لا نفوز بالمباريات في ريال مدريد، يبدأ الناس بالكلام كثيرًا. لم نفز في آخر مباراتين، ولعبنا بشكل سيئ، لكننا سنعود بعد فترة التوقف مستعدين للفوز على إلتشي".

    وأوضح: "في النهاية نحن في صدارة الدوري الإسباني ومن بين أفضل ثمانية في دوري الأبطال. الوضع ليس مثاليًا، لكننا نعلم جميعًا أنه عندما لا تسير الأمور على أرض الملعب، يبدأ الناس في الكلام أكثر وأكثر. نحن متحدون من أجل الفوز بكل الألقاب هذا العام".

  • مبابي يتحدث عن تطوره الشخصي

    كيليان مبابي عام 2025 لم يعد هو نفسه عام 2024، وهو يدرك ذلك تمامًا، حيث تحدث في تصريحات سابقة مع منتخب فرنسا قائلًا: "يجب أن تتطور دائمًا، كرجل وكلاعب. أحاول دائمًا أن أتحسن، وآمل أن يكون كيليان عام 2025 أقل قوة من كيليان عام 2026".

    تلخص هذه الجملة حالته الذهنية، لا يكتفي أبدًا، ويسعى دائمًا إلى التقدم، ويريد مهاجم ريال مدريد، الذي أصبح اليوم قائدًا للمنتخب الفرنسي، أن يكون أكثر نضجًا وتركيزًا على الفريق.

    وبشأن دوره كقائد، يعترف بتطور طبيعي: "لقد تطور الأمر بشكل طبيعي. كنت مبتدئًا إلى حد ما عندما بدأت كقائد، نحن ننمو بشكل طبيعي، هناك أحداث تحدث. أحاول أن أتجه نحو المجموعة، وأن أكون في خدمة زملائي، وأن أكون أفضل مرشد ممكن لقيادة المجموعة نحو اللقب الأسمى وهو كأس العالم".