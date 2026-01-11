"قد يتعرض لإصابة خطيرة" .. تحذير لريال مدريد من حقن مبابي من أجل المشاركة في كلاسيكو السوبر

مشاركة المهاجم الفرنسي في نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة هي علامة الاستفهام الكبرى داخل صفوف الميرنجي خلال الوقت الحالي.

وتتجه كثير من الأنظار إلى كيليان مبابي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في هذه المباراة.

فالمهاجم الفرنسي لم يتمكن من خوض نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد بسبب الآلام التي يعاني منها في ركبته، لكنه سافر إلى جدة من أجل خوض النهائي.

المنطقي هو أن ينزل إلى أرض الملعب في النهاية، وإن كان ربما لا يبدأ اللقاء أساسيًا، هذا هو الشك الذي يراود تشابي ألونسو، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن إمكانية حقن اللاعب، مشيرًا إلى أنهم لن يخاطروا به.