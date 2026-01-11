"قد يتعرض لإصابة خطيرة" .. تحذير لريال مدريد من حقن مبابي من أجل المشاركة في كلاسيكو السوبر

تحمل قمة جدة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد بعدًا تاريخيًا مميزًا، إذ يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإسباني منذ أن انتقلت البطولة إلى الأراضي السعودية، بواقع انتصارين لكل منهما، ما يجعل نهائي نسخة 2026 مواجهة حاسمة لتحديد الطرف المتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا.
ولا يقتصر هذا اللقاء على حصد الكأس فقط، بل يمتد تأثيره إلى مسار الموسم بأكمله، إذ كشفت التجارب السابقة أن الفائز بالسوبر غالبًا ما يكون الأكثر قدرة على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني، ما يضفي على المباراة طابعًا استراتيجيًا عاليًا. فإما أن يواصل برشلونة تعزيز سيطرته وهيمنته، أو أن يستغل ريال مدريد الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة مكانته.
ويتصدر برشلونة قائمة الأكثر تتويجًا بالسوبر الإسباني برصيد 15 لقبًا، كان آخرها نسخة 2025، إضافة إلى 12 مرة حل فيها وصيفًا، مما يبرز حضوره الدائم في النهائيات.
أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني بـ 13 لقبًا، بينما تتساوى الفرق الأخرى في المرات التالية، حيث يمتلك كل من أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا ثلاثة ألقاب، بينما أحرز أتلتيكو مدريد لقبين فقط على الرغم من وصوله إلى النهائي سبع مرات وخسارته في خمس منها.
كما تضم قائمة الأندية التي توجت مرة واحدة كل من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.
وعلى الصعيد الفردي، يظل ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة بلا منازع برصيد 14 هدفًا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه راؤول جونزاليس وكريم بنزيما الذين سجلا 7 أهداف لكل منهما، ما يؤكد مكانته كأبرز نجوم تاريخ السوبر الإسباني.
