هكذا رد على سؤال حول التفوق على كريستيانو رونالدو .. مبابي يكشف الفارق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان!

كثيرًا ما تحدث كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن قدوته، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي كان يعشقه منذ الصغر، والآن بات يتلقى سؤالًا بشأن إمكانية التفوق عليه في قلعة الميرينجي.

وتسلم مبابي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، كأفضل هدّاف في القارة العجوز خلال موسم 2024-2025، بعدما سجل 44 هدفًا في 59 مباراة، في موسمه الأول مع ريال مدريد، بجميع البطولات، بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتينينتال.

ورغم سجله التهديفي الكبير، إلا أن ريال مدريد اكتفى بالفوز بلقبي السوبر الإسباني وكأس الإنتركونتينينتال خلال موسم 2024-2025، بينما خسر الثلاثية المحلية لصالح برشلونة، بعد وصوله لنهائي كأس الملك والسوبر، فضلًا عن مغادرة تشامبيونزليج من ربع النهائي، وكأس العالم للأندية من دور الأربعة.

يبدو أن مبابي تعلم هذا الدرس جيدًا، بعدما كشف عن هدفه القادم مع ريال مدريد، كما تحدث عن الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان.