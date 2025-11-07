كيفين فيلينج .. أحدث اكتشافات منجم السويد المُذهل وخطواته لا تخطئ طريق ألكساندر إيزاك!

لا تزال مسيرة الفتى السويدي كيفين فيلينج الاحترافية في مهدها حقًا، لكن بعد ظهوره المميز في الصيف، أصبح المراهق يتصدر عناوين الأخبار، حيث يجد نفسه مرتبطًا بعملاق إنجلترا مانشستر يونايتد، وأندية أخرى.

وأظهرت إدارة مانشستر يونايتد بالفعل قوتها في السعي وراء أفضل المواهب الشابة، حيث استحوذت على موهبة إسكندنافية أخرى مثل تشيدو أوبى من آرسنال بالإضافة إلى لاعب الوسط المالي سيكو كوني، منذ توليهم إدارة العمليات الكروية في أولد ترافورد في أواخر عام 2023.

وسواء كان هناك صفقة أخرى لمراهق موهوب في الأفق أم لا، يبقى أن نرى ذلك، مع وجود بعض الأسماء الكبيرة الأخرى التي يُفترض أنها تتنافس بينما يُستخدم اسم يونايتد غالبًا في الصحافة للوكالات لاكتساب قوى تفاوضية.

ما هو واضح، مع ذلك، هو أن كرة القدم السويدية لديها موهبة كبيرة أخرى بين يديها...