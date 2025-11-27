"كان على صلاح التحدث بدلًا منه" .. نجم ليفربول يُعلق على ورطة فريقه بعد الهزيمة من آيندهوفن

شهد موسم ليفربول تصاعد أزمة حقيقية بعد هزيمتهم الثقيلة أمام بي إس في أيندهوفن 4-1 على ملعب أنفيلد، حيث اعترف لاعب الوسط كورتيس جونز بأن الفريق "في ورطة حقيقية".

وعلى الرغم من الأداء السيئ للفريق، أكد مدرب ليفربول آرني سلوت أنه لا يقلق بشأن منصبه، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع مالكي النادي للعمل على إيجاد حل للأزمة.

ليفربول، الذي هُوّي عليه من قبل القليل من الجماهير المتواجدة في أنفيلد، يمر بأسوأ سلسلة نتائج له منذ عام 1953، آخر مرة عانى فيها من ثلاث هزائم متتالية بفارق ثلاثة أهداف، وجونز لم يستطع كتمان شعوره بالإحباط.