كوتِ ديفوار وبوركينا فاسو | عندما ضحى فرانك كيسييه من أجل زملائه .. و"فيلم رعب" ينتظر ثنائي مصر في ربع النهائي!

بكل أريحية وبدون متاعب كبير؛ أكمل منتخب كوتِ ديفوار مقاعد دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها.

تأهُل المنتخب الإيفواري؛ جاء بعد الفوز (3-0) على نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وسجل أهداف كوتِ ديفوار الثلاثة؛ كل من أماد ديالو في الدقيقة 20، يان ديوماندي في الدقيقة 32 وبازومانا توريه في الدقيقة 87.

وسيضرب منتخب كوتِ ديفوار ذلك، موعدًا ناريًا ضد مصر في ربع النهائي الإفريقي؛ حيث كان الفراعنة قد تجاوزوا عقبة بنين، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

ومواجهة مصر ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المنتخب الإيفواري، في الحفاظ على لقبه الإفريقي؛ خاصة في ظل تواضع نظيره البوركيني، الذي لم يسبب متاعب كبيرة للأفيال في دور الـ16 - كما ذكرنا -.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز كوتِ ديفوار الكبير على بوركينا فاسو..