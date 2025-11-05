Pep Guardiola Carlos Forbs GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

الكثيرون فعلوها قبله! .. موهبة كلوب بروج الهاربة من يد بيب جوارديولا تبهر العالم و"لكن لا يخدعكم التألق أمام برشلونة"

لاعب كان كـ"الكابوس" على برشلونة في الليلة الأوروبية الساخنة..

مع كل مباراة يبدع فيها لاعب ما أمام الأندية الكبيرة؛ يتم طرح نفس التساؤل: "هل نحن أمام مولد نجم عالمي جديد؟!".

هذا الأمر حدث في مباراة كلوب بروج البلجيكي ضد العملاق الإسباني برشلونة، مساء ليلة الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة كلوب بروج وبرشلونة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)؛ شهدت تألق كبير للغاية من البرتغالي كارلوش فوربش، جناح الفريق البلجيكي.

فوربش سجل هدفين وصنع آخر؛ مع تسببه في إرهاقٍ كبير لدفاعات برشلونة، بقيادة الرباعي "رونالد أراخو، إيريك جارسيا، جول كوندي وأليخاندرو بالدي".

وبعدما لفت الأنظار إليه بقوة ضد برشلونة؛ نستعرض بعض النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها، عن موهبة بروج كارلوش فوربش.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP

    كارلوش فوربش.. موهبة كروية تهرب من يد بيب جوارديولا

    على مدار مسيرته التدريبية التي تمتد لأكثر من 17 سنة؛ قدّم المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الكثير من النجوم التاريخيين، إلى عالم الساحرة المستديرة.

    جوارديولا يمتاز حقًا برؤيته الرائعة للمواهب، حيث يختارها بعناية شديدة؛ سواء هؤلاء الذين يلعبون في الفئات السنية للأندية التي أشرف عليها، أو الذين يتم التعاقد معهم من فرقٍ أخرى.

    لكن.. هذا لا يمنع أن الكثير من المواهب، هربت أيضًا من تحت يد المدير الفني الإسباني؛ وذلك بسبب عدم منحهم فرص لعب كافية، مع الفريق الأول.

    من بين هؤلاء؛ النجم البرتغالي كارلوش فوربش، الذي رحل من الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى العملاق الهولندي أياكس أمستردام صيف 2023.

    واعترف فوربش في وقتٍ سابق، أن مانشستر سيتي كان يريد استمراره؛ ولكنه هو من تمسك بالرحيل، بسبب عدم حصوله على فرص مع الفريق الأول بقيادة جوارديولا.

    وعامة.. جوارديولا له سياسة واضحة جدًا، أعلن عنها في كثير من المرات؛ وهي: "عدم إجبار أي لاعب على البقاء، إذا كان يريد الرحيل لمكانٍ آخر".

    وحقق فوربش أرقامًا خيالية كـ"جناح"، في الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي؛ وذلك على النحو التالي:

    * فريق تحت 18 سنة: 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في 34 مباراة.

    * فريق تحت 23 سنة: 26 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في 38 مباراة.

    كما سجل النجم البرتغالي الشاب 5 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال 7 مباريات مع مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا للشباب.

    • إعلان
  • FBL-C3-QUALIFYING-AJAX-PANATHINAIKOSAFP

    كارلوش فوربش.. غياب التألق بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

    النجم البرتغالي كارلوش فوربش البالغ من العمر 21 سنة فقط؛ لم يتألق بالشكل الكبير بعد الانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى العملاق الهولندي أياكس أمستردام، صيف 2023.

    ولعب فوربش 38 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف وصانعًا 5 آخرين.

    هذا الأمر دفع أياكس لإعارة النجم البرتغالي الشاب، إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي موسم 2024-2025؛ على أمل استعادة تألقه الكبير، الذي كان عليه في الفئات السنية لمانشستر سيتي.

    لكن.. مسيرة فوربش تراجعت أكثر مع وولفرهامبتون؛ حيث ظل حبيس الدكة في الموسم بأكمله، مع الاكتفاء بلعب 11 مباراة فقط - صنع خلالها هدفًا وحيدًا -.

    لذلك.. قام العملاق الهولندي بالتخلص نهائيًا من فوربش؛ وذلك من خلال بيعه إلى نادي كلوب بروج البلجيكي صيف 2025، مقابل 6 ملايين يورو فقط.

    ومع كلوب بروج.. يلعب كارلوش فوربش بشكلٍ دائم، مع التألق على فترات؛ إلى أن جاءت مواجهة العملاق الإسباني برشلونة، الذي انفجر فيها بهدفين وتمريرة حاسمة.

    أرقام كارلوش فوربش مع نادي كلوب بروج:

    * مباريات: 19.

    * دقائق: 1.223.

    * مساهمات تهديفية: 10.

    * أهداف: 5.

    * تمريرات حاسمة: 5.

    أي أن 3 مساهمات تهديفية من فوربش، جاءت ضد نادي برشلونة في مباراة واحدة؛ بينما السبع الآخرين، كانوا خلال 18 لقاءً في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONAAFP

    لا يخدعكم التألق أمام نادي برشلونة فـ"الكثيرين فعلوها"!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية سنبدأ حديثنا الآن؛ حيث يجب التأكيد أولًا على أنه لا خلاف على موهبة النجم البرتغالي كارولوش فوربش، جناح فريق كلوب بروج البلجيكي.

    هذه الموهبة أثبتها فوربش في الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ولكنه لم يستطع أن يؤكدها على مستوى الكبار، في الأندية التي مثّلها.

    أما بخصوص تألقه ضد العملاق الإسباني برشلونة، في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ نستطيع أن نقول بكل ثقة، إنها ليست مقياسًا أبدًا.

    نعم.. على مدار الفترة القليلة الماضية، الكثير من اللاعبين كانوا يظهرون في مباريات برشلونة بالذات؛ سواء كان ذلك على المستوى المحلي، أو قاريًا.

    أكبر مثال على ذلك، ما حدث في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، في مسابقتي الدوري الإسباني وأبطال أوروبا؛ على النحو التالي:

    * برشلونة (4-3) سيلتا فيجو: تسجيل بورخا إيجليسياس 3 أهداف "هاتريك" في العملاق الإسباني، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المحلي.

    * بنفيكا (4-5) برشلونة: تسجيل فانجيليس بافليديس 3 أهداف "هاتريك" في العملاق الإسباني، ضمن منافسات مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا.

    * بوروسيا دورتموند (3-1) برشلونة: تسجيل سيرهو جيراسي 3 أهداف "هاتريك" في العملاق الإسباني، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

  • Hansi FlickGetty Images

    طريقة "برشلونة فليك" تساعد المهاجمين على التألق بشدة

    الأمثلة التي ذكرناها في السطور الماضية؛ تألقت بشكلٍ كبير للغاية ضد العملاق الإسباني برشلونة، بسبب طريقة لعب الأخير.

    نعم.. فريق برشلونة الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، يعتمد على الضغط المتقدم ومصيدة التسلل؛ لذلك فإنه إذا نجح أي فريق في التعامل مع هذه الطريقة، يكون الأمر سهلًا جدًا على المهاجمين والأجنحة لتسجيل الأهداف.

    على سبيل المثال.. وجدنا نادي كلوب بروج البلجيكي يضرب برشلونة، في المباراة التي جمعتهما بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وذلك من خلال الكرات البينية بين قلبي الدفاع والظهير - سواء الأيمن والأيسر -، وهو ما جعل البرتغالي كارلوش فوربش وجهًا لوجه مع الحارس فويتشيك شتشيسني.

    هذا الأمر حدث في مباريات سيلتا فيجو وبنفيكا وبووسيا دورتموند أيضًا؛ والتي أعطينا عليها أمثلة، في السطور الماضية.

    ومن هُنا.. يجب علينا أن ننتظر نوعًا ما، قبل الحكم النهائي على فوربش؛ وهل هو بدأ يثبت موهبته الكبيرة التي كانت تظهر في الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي، أم أن خطة "برشلونة فليك" هي من ساعدته فقط.