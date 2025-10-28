هتافات بذيئة ضد برشلونة .. جماهير ريال مدريد في ورطة بعد الكلاسيكو وأزمة بسبب "نريد رأس جارسيا"!

قررت رابطة الدوري الإسباني، إدانة الهتافات المسيئة التي تم ترديدها من جماهير ريال مدريد، في إطار الكلاسيكو الذي جمع فريقهم ببرشلونة يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري.

الرابطة أصدرت التقرير الذي ترسله إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك للجنة العنف، حيث شمل بعض الهتافات المهينة من جمهور ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

مواجهة الأحد الماضي انتهت بفوز ريال 2/1، حيث تقدم ريال عن طريق كيليان مبابي بالدقيقة 22 من عمر اللقاء، وتعادل فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، قبل أن يسجل جود بيلينجهام هدف الفوز لريال قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

المباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، كان أبرزها خروج فينيسيوس جونيور غاضبًا من تغييره، والمناوشات بين لاعبي ريال ولامين يامال بسبب تصريحاته قبل اللقاء، ولكن الأمور كانت متوترة في المدرجات أيضًا وليس على أرض الملعب فقط.