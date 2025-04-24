قبل كلاسيكو النصر .. زوجة نجم الاتحاد تفاجئ الجماهير بتطورات حالته!

الاتحاد يحتاج إلى كل نجومه في هذا الكلاسيكو الحاسم..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة مصيرية بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ عندما يواجه عملاق الرياض النصر، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الاتحاد يحل ضيفًا على النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء يوم السابع من مايو 2025، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وإذا فاز العميد الاتحادي "المتصدر" بـ68 نقطة، فإنه سيقطع خطوة كبيرة للغاية نحو التتويج باللقب؛ أما إذا انتصر العالمي "الثالث" بـ60 نقطة، فأنه سيشعل الصراع من جديد.