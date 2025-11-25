Al Raed v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"أخوض موسم حياتي وهذه مشكلتي مع الاتحاد ولكن!" .. حسام عوار يخرج باعتراف مثير ويبدي رأيه في سيرجيو كونسيساو

ماذا قال حسام عوار؟!..

تحدث النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان نادي الاتحاد، عن كواليس انتقاله إلى قلعة العميد؛ إلى جانب وضع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مع بعض الملفات المهمة الأخرى.

عوار البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الاتحاد صيف عام 2024، قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما؛ وبعقدٍ لمدة 4 مواسم كاملة، حتى 30 يونيو 2028.

  • Al Ittihad v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كواليس انتقال حسام عوار إلى نادي الاتحاد

    وفي هذا السياق.. كشف الجزائري حسام عوار عن أن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تحدث معه صيف عام 2024؛ وذلك بشأن الانتقال إلى قلعة العميد، بشكلٍ رسمي.

    وقال عوار في حوار مع اليوتيوبر الفرنسي زاك ناني: "بنزيما أقنعني حقًا بالقدوم إلى الاتحاد.. لطالما رغبتُ في اللعب معه بفريقٍ واحد؛ وهو ما تحقق أخيرًا".

    وأشار النجم الجزائري إلى أنه بعد محادثته مع بنزيما، دخل في مفاوضات مع الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد؛ حيث سارت الأمور بشكلٍ طبيعي للغاية، حتى إتمام الصفقة رسميًا.

    وأعرب عوار عن سعادته بالتواجد في صفوف العميد الاتحادي؛ قائلًا: "أشعر أنني بحالة جيدة حقًا.. هُناك ترحيب كبير بي، في كل مكان أذهب إليه في مدينة جدة".

    • إعلان
  • Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR

    اعتراف مثير من حسام عوار.. وحديث عن سيرجيو كونسيساو

    وعلى جانب آخر.. اعترف النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن بداية العميد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، غير جيدة على الإطلاق؛ سواء على المستوى المحلي أو حتى آسيويًا.

    وعن ذلك يقول عوار: "أحيانًا نلعب المباريات برتمٍ عالٍ للغاية.. وفي لقاءات أخرى يظهر أننا ليس على ما يُرام".

    وأعرب النجم الجزائري عن ثقته في عودة الاتحاد بقوة، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد التعود على أسلوب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

    وشدد على أن كونسيساو مدرب مُتطلب للغاية؛ حيث يرغب أن يظهر كل لاعب لياقة بدنية عالية، في التدريبات.

    وأنهى حسام عوار حديثه في هذه الجزئية؛ بالقول: "كانت علاقتي قوية جدًا بالفرنسي لوران بلان، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، كما كان هُناك تفاهم كبير معه؛ لكن أموري تسير بشكلٍ جيد مع كونسيساو، أيضًا".

  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رأي حسام عوار في مستواه الشخصي مع الاتحاد

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم الجزائري حسام عوار انتقل بحديثه إلى مستواه الشخصي؛ منذ الانضمام إلى صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في صيف عام 2024.

    واعتبر عوار أنه قدّم موسمًا رائعًا في 2024-2025؛ حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة للاتحاد، إلى جانب وقوف الحظ معه أيضًا.

    وأضاف: "وفي الموسم الحالي 2025-2026.. أشعر أنني في حالة بدنية رائعة بالفعل، لكن المشكلة أنني أضطر إلى تغيير مركزي كثيرًا من مباراة إلى أخرى؛ ما بين وسط ميدان (رقم 8) وصانع ألعاب، بالإضافة إلى اللعب خلف المهاجم ورأس حربة أحيانًا".

    ورغم ذلك.. نوه النجم الجزائري بأنه لا يشعر بأي غضب، من تغيير مركزه المُستمر؛ بل يحاول أن يتأقلم في أي مكان فوق أرضية الملعب، مع مساعدة الاتحاد على تحقيق الانتصارات.

    ووصف حسام عوار مشواره في 2025-2026 بأنه "موسم حياته"؛ حيث ينافس في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية مع الاتحاد، إلى جانب لعبه في أمم إفريقيا وكأس العالم مع منتخب الجزائر.

    واختتم عوار تصريحاته؛ بالقول: "يجب أن أكون جاهزًا بدنيًا وفنيًا؛ لكل هذه التحديات القادمة".

  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام حسام عوار مع نادي الاتحاد

    النجم الجزائري حسام عوار البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف عام 2024؛ قادمًا من نادي روما الإيطالي.

    صفقة عوار كلفت خزينة الاتحاد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    ومنذ الانضمام إلى العميد الاتحادي؛ لعب النجم الجزائري 47 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 5 آخرين.

    وتوّج عوار بالثنائية المحلية "دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين" مع نادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

  • ittihad kooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب