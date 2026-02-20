Goal.com
مباشر
Karim Benzema Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

الملف الأسود: بين المقامرة الطبية والإهمال.. احذروا من أن يكون كريم بنزيما "ضحية جديدة" في الهلال

جرس إنذار في الهلال بسبب كريم بنزيما..

بينما تصدح جماهير الهلال بالأهازيج، في مدرجات ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، احتفاءً بصفقة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما؛ تسلل شبح قديم بصمتٍ عبر ممرات العيادة الطبية بالنادي، ليُعيد فتح أحد "الملفات السوداء" في تاريخ الزعيم.

الهلال الذي تعاقد مع بنزيما في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، قادمًا من صفوف عملاق جدة الاتحاد؛ يبدو أنه يشعر بقلق شديد بشأن الحالة الصحية للاعب، حسب الإعلامي الرياضي عبدالله المنيع.

هذا القلق زاد من حدته المستشار الطبي راكان الوابل، خلال الساعات الماضية؛ حيث وجّه تحذير شديد اللهجة إلى مسؤولي الهلال، بشأن إمكانية تحوّل إصابة النجم الفرنسي إلى "مُزمنة".

تحذيرات الوابل، جعلتنا نتذكر الكثير من اللاعبين السابقين في صفوف الزعيم الهلالي؛ لنتساءل: "هل ما يحدُث في العملاق العاصمي مجرد سوء حظ عاثر.. أم أن هُناك خللًا في المنظومة الطبية؟!".

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض ما يُمكن تسميته بـ"مسلسل المقامرة الطبية والإهمال"؛ الذي اعتاد الهلال أن يخوضه، في السنوات الماضية..

  • Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    نيمار جونيور.. المثال الحي لـ"المقامرة الطبية" في الهلال

    دائمًا ما يُنظر إلى عملاق الرياض الهلال؛ على أنه نادٍ سعودي يعمل بـ"منظومة أوروبية"، جعلته "الرقم 1" في المملكة وآسيا.

    وتلك حقيقة لا يُمكن الجدال فيها؛ إلا أن "الملف الطبي" في الهلال، دائمًا ما يُسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.

    نعم.. "بيت البطولات الهلالي" تحوّل إلى محطة انتظار للاعبين، خلال السنوات الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لاعبون خاضوا المباريات بـ"المسكنات"؛ حتى الانهيار.

    * ثانيًا: صفقات تعاقد معها الهلال؛ وهم يحملون في أجسادهم قنابل موقوتة من الإصابات.

    ولنا في الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الذي تعاقد معه الزعيم الهلالي صيف 2023، من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا؛ خير مثال على ذلك.

    وبالطبع.. صفقة نيمار كقيمة فنية وتسويقية، ليس عليها أي خلاف أبدًا؛ لكن اللاعب عندما انضم إلى الهلال، كان لديه تاريخًا طويلًا مع الإصابات "العضلية".

    بل أن التقارير العالمية أكدت أن النادي الباريسي، لم يكن يتخيل أن هُناك من سيدفع 90 مليونًا؛ في لاعب يغيب عن المباريات، أكثر من مشاركته فيها.

    وأساسًا.. نيمار غاب عن مبارياته الأولى مع الهلال؛ لأنه انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم من باريس سان جيرمان، وهو مصاب.

    وما زاد الطين بلة على ذلك؛ هو إصابة نيمار بـ"قطع في الرباط الصليبي"، بعد فترة قليلة للغاية من انضمامه إلى الهلال.

    هُنا.. أصبحنا أمام أمرين؛ وهما: "مقامرة الهلال بضم لاعب لديّه تاريخًا طويلًا مع الإصابات، وسوء حظ عندما عانى نيمار من (الصليبي)".

  • Mitrovickooora

    عموري وميتروفيتش.. عندما ترنح الهلال بين "المقامرة والإهمال"

    بخلاف نيمار.. هُناك حالتان لثنائي أجنبي آخر، انتهت مسيرتيهما مع فريق الهلال الأول لكرة القدم بسبب الإصابات؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري.

    * ثانيًا: الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

    وحالة عموري مثل نيمار تمامًا؛ تندرج تحت بند "المقامرة الطبية وسوء الحظ"، وذلك بعد التعاقد معه "معارًا" من العين الإماراتي صيف 2018.

    صفقة عموري هزت الشارع الرياضي السعودي وقتها؛ حيث نجح الهلال في التعاقد مع اسم عربي وآسيوي كبير، بالإضافة إلى قيمتها التي وصلت لـ45 مليون ريال - موسم واحد إعارة -.

    وعندما انضم عموري إلى الهلال، كان قد تعرض لإصابتين بـ"قطع في الرباط الصليبي" سابقًا؛ ما جعل البعض يتساءل عن جدوى الصفقة، رغم قيمتها الفنية الكبير.

    الأصوات التي حذرت من حالة النجم الإماراتي الصحية، يبدو أنها كانت على حق؛ حيث تعرض اللاعب لـ"قطع في الرباط الصليبي" للمرة الثالثة، بعد انضمامه للزعيم بفترة قليلة للغاية.

    أما ميتروفيتش الذي مثّل فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الفترة من 2023 إلى 2025؛ فحالته قد تندرج تحت بند "الإهمال الطبي"، الذي أنهى مسيرته في الملاعب السعودية.

    وبعد تألُقه مع الهلال في موسمه الأول؛ قيل إن المدير الفني للفريق وقتها البرتغالي جورج جيسوس، كان يشرك ميتروفيتش في العام الرياضي التالي 2024-2025 وهو غير جاهز طبيًا.

    بمعنى.. جيسوس والجهاز الطبي للزعيم الهلالي، كانا يشركان النجم الصربي فور عودته من أي إصابة مُباشرة؛ ليقول الدكتور راكان الوابل عن ذلك: "عدم تأهيل ميتروفيتش بالشكل الصحيح والكافي، حوّل إصابته إلى (مُزمنة)".

  • Urawa Red Diamonds v Al-Hilal - AFC Champions League Final 2nd LegGetty Images Sport

    عطيف والعابد.. "الإهمال الطبي" يُدمر ثنائي الهلال الكبير

    أيضًا.. لدينا بعض الحالات للاعبين محليين، في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ يستحقون أن ينضموا إلى "الملف الطبي الأسود"، على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب الارتكاز عبدالله عطيف.

    * ثانيًا: صانع الألعاب نواف العابد.

    عطيف الذي كان يُلقب بـ"سيرجيو بوسكيتس السعودي"، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة في مركز الارتكاز؛ عانى من سوء حظ كبير للغاية في مسيرته، بسبب الإصابات المتكررة في الغضروف والرباط الصليبي.

    إلا أن بعض الاتهامات وُجِهت إلى الجهازين الطبي في الهلال ومنتخب السعودية؛ بأنهما كان يستعجلان في إعادته إلى الملاعب بدون فترة تأهيل كافية، نظرًا للحاجة المُلحة له.

    الاستعجال في إعادة عطيف للملاعب؛ جعل الهلال ومنتخب السعودية يخسران واحدًا من أهم أسماء خط الوسط، في تاريخ المملكة.

    وبخصوص العابد.. اعترف اللاعب بنفسه سابقًا، أنه كان يخوض المباريات مع الهلال بـ"حقن مسكنة"؛ وذلك في تضحية شخصية منه، بسبب الغيابات العديدة في صفوف الفريق الأول وقتها.

    على سبيل المثال.. أخذ العابد "حقن مسكنة" قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2017، في محاولة للتغلب على آلام الإصابة، ومساعدة فريقه الهلال؛ وهو ما أثر عليه في النهاية، ودمر مسيرته الكروية.

    ورغم أن العابد برأ الزعيم الهلالي، بتأكيده على أن هذا القرار مسؤوليته الشخصية؛ إلا أن سماح الجهاز الطبي له بذلك، يُعد إهمالًا شديدًا للغاية.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. الحذر مع كريم بنزيما ليس رفاهية يا الهلال!

    الملخص من كل ما ذكرناه؛ هو أن تاريخ عملاق الرياض الهلال لا يخلو من الحالات الطبية المثيرة للجدل، والتي تتنوع بين "المقامرة والإهمال".

    لذلك.. إذا عودنا إلى حالة النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تعاقد معه الهلال في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ سنجد أنه يجب أخذ بعض الاحتياطات - على حسب حديث المستشار الطبي راكان الوابل -، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المتابعة المستمرة لحالة "العضلة الخلفية" لبنزيما؛ والتي تعرض فيها لعديد الإصابات.

    * ثانيًا: عدم الاستعجال في إعادة بنزيما للملاعب مع خضوعه لتأهيل طويل؛ إذا تعرض لإصابة في "العضلة الخلفية".

    ويمتلك النجم الفرنسي تاريخًا طويلًا مع الإصابات، خاصة على مستوى "العضلة الخلفية"؛ وهو ما يجعل التعامل معه بحذر وعدم تهور في الهلال؛ أمرًا ضروريًا وليس رفاهية.

    غير ذلك.. قد تتحوّل إصابة كريم بنزيما إلى "مُزمنة"، وتتكرر المآسي التي ذكرناها في السطور الماضية؛ وبالتالي عدم استفادة الهلال من اللاعب فنيًا، مع خسائر مالية جديدة.

