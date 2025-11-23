بعد اتهامه بالهروب من المشاركة ضد إنتر .. زوجة كريستنسن ترد على مؤلف سيرة ليفاندوفسكي الذاتية!

كشف سيباستيان ستاشيفسكي، مؤلف السيرة الذاتية لـ روبرت ليفاندوفسكي بعنوان "ليفاندوفسكي.. الحقيقي"، أن المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن رفض "على حد زعمه" المشاركة في الدقائق الأخيرة من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر في ملعب "جوزيبي مياتزا"، بحجة معاناته من إصابة محتملة.

وأوضح المؤلف أن هانزي فليك، مدرب برشلونة، كان يرغب في إجراء تغيير تكتيكي للحفاظ على نتيجة اللقاء ومنع الوصول إلى الوقت الإضافي بأي ثمن.

وكان التغيير واضحًا بالنسبة له: إخراج فيران توريس والدفع بكريستنسن، ولكن اللاعب الدنماركي أبلغه بأنه يعاني من آلام في الظهر.