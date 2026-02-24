كريستيانو رونالدو يبعث برسالة راقية إلى ليندسي فون بعد خروج المتزلجة الأمريكية من المستشفى عقب سقوطها المروع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

في منشور عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تمكنت فون أخيرًا من مغادرة المستشفى، قالت اللاعبة البالغة من العمر 41 عامًا - التي عانت من إصابة في أربطة الركبة قبل أسابيع قليلة من افتتاح الألعاب الأولمبية - عن الإصابات المروعة التي تعرضت لها: "لقد تعرضت لكسر معقد في عظم الساق، كما كسرت رأس عظم الساق، وكان كل شيء في حالة من الفوضى، وكان السبب في تعقيد الحالة هو إصابتي بمتلازمة الحيز. متلازمة الحيز هي عندما تتعرض منطقة من جسمك لصدمة شديدة بحيث يتجمع فيها الكثير من الدم ويصبح عالقًا. وهي تؤدي في الأساس إلى سحق كل شيء في الحيز - العضلات والأعصاب والأوتار، وكل شيء يموت. أنقذ الدكتور توم هاكيت ساقي، أنقذها من البتر.

"قام بما يسمى بقطع اللفافة، حيث قام بفتح جانبي ساقي، وسمح لها بالتنفس، وأنقذني. أنا دائماً أتحدث عن أن كل شيء يحدث لسبب ما. لو لم أكن قد مزقت الرباط الصليبي الأمامي، وهو ما كان سيحدث على أي حال في هذا الحادث، لما كان توم [هاكيت] موجوداً، ولما كان قادراً على إنقاذ ساقي. أشعر أنني محظوظ جدًا وممتن له، لهذه الجراحة التي استغرقت ست ساعات لإعادة بناءها، والتي سارت بشكل مذهل. مكثت في المستشفى لفترة أطول قليلاً مما كنت أتمنى لأن مستوى الهيموجلوبين لدي كان منخفضًا جدًا بسبب فقدان الدم من جميع العمليات الجراحية.

"كنت أعاني كثيرًا، وكان الألم خارج عن السيطرة قليلاً واضطررت إلى إجراء عملية نقل دم. ساعدني ذلك كثيرًا وتجاوزت المرحلة الصعبة وأنا الآن خارج المستشفى. أنا الآن على كرسي متحرك، وأنا غير قادر على الحركة، وسأظل على كرسي متحرك لفترة لأنني كسرت كاحلي الأيمن أيضاً. آمل أن أتمكن من استخدام العكازات قريباً، لكننا سنرى، وربما سأستخدم العكازات لمدة شهرين على الأقل. لكنني سأبدأ على الفور في إعادة التأهيل وأرى ما يمكنني فعله وأتخذ خطوة تلو الأخرى، كما أفعل دائماً".