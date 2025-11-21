Cristiano Ronaldo Moussa Diaby (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

تأثير كريستيانو رونالدو السلبي .. موسى ديابي يقلد "لقطة طرد نجم النصر" مع الاتحاد ولكنه لم يُكابر مثله!

موسى ديابي يسير على خطى كريستيانو رونالدو..

العالم أجمع يعلم "التأثير الإيجابي" للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في الملاعب السعودية.

لكن.. يبدو أن هُناك "تأثير سلبي" غير مقصود؛ وذلك من خلال تقليد بعض نجوم دوري روشن السعودي لتصرفاته، ولو بشكلٍ لا إرادي.

آخر هؤلاء النجوم الذين يقلدون تصرفات رونالدو، كان الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ الذي أثار الجدل في مباراة ناديه ضد الرياض، مساء اليوم الجمعة.

الاتحاد فاز (2-1) على نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الرابعة عشر، في "المركز السابع" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الرياض عند النقطة الثامنة، في "المركز الثالث عشر".

  • طرد موسى ديابي في مباراة الاتحاد والرياض

    النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تعرض لـ"طرد مباشر" ضد نادي الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    "طرد" ديابي في الدقيقة 73 من عمر مباراة الاتحاد والرياض؛ جاء بعد عودة حكم الساحة شكري الحنفوش، لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

    ووجد الحنفوش - من وجهة نظره -، أن ديابي قام بالتعدي بـ"الضرب" على لاعب نادي الرياض عبدالله حسون؛ وذلك بدون التنافس على الكرة.

    • إعلان

  • هل طرد موسى ديابي في مباراة الاتحاد والرياض "مستحق"؟!

    وفي هذا السياق.. كشف محمد كمال ريشة، المستشار التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، عن رأيه في "طرد" النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضد نادي الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ريشة اعتبر أن قرار الحكم شكري الحنفوش، الذي أدار مباراة الاتحاد والرياض؛ كان صحيحًا بنسبة 100%، بطرد ديابي في الدقيقة 73.

    وقال ريشة: "بطاقة حمراء مستحقة لديابي؛ بعد ارتكابه (سلوكًا مشينًا) تجاه لاعب الرياض عبد الله حسون، تمثَّل في الضرب باليد على الوجه - دون تنافس على الكرة -".

    وشدد المستشار التحكيمي على أن الطرد، ليس له علاقة بـ"القوة المستخدمة" في الضرب؛ وإنما السلوك المشين.

  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسى ديابي يكرر لقطة "طرد" كريستيانو رونالدو مع البرتغال

    لقطة النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضد لاعب الرياض عبدالله حسون، في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تذكرنا كثيرًا بواقعة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الأخيرة.

    رونالدو الذي يلعب حاليًا في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، تعرض لـ"طرد مباشر" في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    وجاء طرد رونالدو، بعد لعبة مشتركة بينه ودارا أوشي داخل منطقة الـ18؛ حيث سقط المدافع الأيرلندي على أرضية الملعب، بعد تلقيه ضربة من الأسطورة البرتغالية.

    وقام الحكم بإشهار "الكارت الأصفر" ضد كريستيانو، الذي وجّه إشارات مستفزة إلى المدافع الإيرلندي والجماهير، تدل على بكائهم.

    إلا أن الأمر انقلب تمامًا؛ عندما جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" إلى حكم المباراة، بأن تدخل الأسطورة البرتغالية على أوشي، يستحق أكثر من "الكارت الأصفر".

    وبالفعل.. بعد ذهاب الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"، عاد وأشهر "الكارت الأحمر" في وجه رونالدو في الدقيقة 61؛ لتقوم الجماهير الأيرلندية برد الصفعة للأسطورة البرتغالية، حيث ودعته وهو يغادر أرضية الملعب بإشارات البكاء.

    وبالتالي.. نستطيع أن نقول أن لقطتي ديابي ضد الرياض ورونالدو أمام أيرلندا، تتشابها في الكثير من النقاط؛ على النحو التالي:

    * أولًا: رقابة شديدة من حسون وأوشي، على ديابي ورونالدو.

    * ثانيًا: ديابي ورونالدو حاولا التخلص من هذه الرقابة؛ فقاما بتوجيه ضربة في جسد حسون وأوشي.

    * ثالثًا: ضرب ديابي ورونالدو لكل من حسون وأوشي؛ جاء بدون تنافس على الكرة.

    * رابعًا: طرد ديابي ورونالدو؛ جاء بعد عودة الحكمين إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".

  • عكس كريستيانو رونالدو.. موسى ديابي لم يُكابر بعد طرده ضد الرياض!

    رغم تكرار الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تصرف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ إلا أنه لم يُكابر في الخطأ مثله.

    نعم.. ديابي خرج في تصريحات صحفية بعد مباراة الاتحاد والرياض، نقلها الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يعتذر فيها إلى جماهير العميد.

    وقال النجم الفرنسي؛ حسب ما نقله سعيد: "استحق الطرد اليوم واعتذر لجماهيرنا.. سأتعلم من أخطائي".

    وعلى العكس تمامًا؛ وجدنا مكابرة من رونالدو والمدير الفني للمنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز، وذلك بعد واقعة طرد مهاجم النصر ضد أيرلندا - التي تحدثنا عنها سابقًا -.

    واعترض رونالدو بشدة على حكم المباراة، حيث رأى أنه تعرض للظلم؛ في الوقت الذي صرح فيه مارتينيز، قائلًا: "لا يوجد أي عنف.. كريستيانو حاول فقط إبعاد المدافع عنه".

    واعتبر المدير الفني أن الأسطورة البرتغالية، لم يكن محظوظًا أبدًا؛ حيث أن "زوايا اللقطة" التي تعرض للطرد فيها كانت سيئة للغاية، لذلك أظهرت تدخله على مدافع أيرلندا بشكلٍ مبالغ فيه.

    واختتم مارتينيز تصريحاته في هذا الشأن؛ بالقول: "إنه أول طرد ضد كريستيانو مع منتخب البرتغال.. هذا أمر لا يصدق حقًا".

    المثير في الأمر أن ديابي أصبح مهددًا بالإيقاف لمدة مباراتين أو أكثر؛ وذلك بعد تصرفه في مباراة الاتحاد والرياض، والذي تحصل بسببه على الطرد.

  • ittihad kooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.