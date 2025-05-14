الثنائي يعاني من مشاكل بدنية! .. موقف كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان قبل مواجهة النصر والتعاون

النصر يحارب على مقعد مؤهل للنخبة الآسيوية والسوبر المحلي..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لـ"مواجهة صعبة"، مساء يوم الجمعة القادم، أمام نظيره التعاون.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

مباراة النصر والتعاون على أرضية ملعب "الأول بارك"؛ تأتي ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويترقب الجمهور النصراوي مصير الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وزميله قلب الدفاع محمد سيماكان، من مواجهة التعاون الصعبة؛ بعد أن غابا عن المباراة الأخيرة.