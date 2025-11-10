"ربما كان يسخر فقط لكنه قلق" .. منافس كريستيانو رونالدو السابق يدعي كذب حديثه عن كأس العالم

بينما يقلل رونالدو من أهمية ادعاءاته بالخلود في كأس العالم، يعتقد موريسون، المهاجم السابق لكريستال بالاس وبرمنجهام سيتي، أن النجاح في تلك المسابقة سيكون شاغلاً في ذهن رجل حقق كل شيء آخر تقريباً.

قبل رحلة البرتغال إلى دبلن يوم الخميس، قال موريسون، لاعب منتخب أيرلندا السابق، في حديثه لـ GOAL عندما سُئل عن ادعاء رونالدو الجريء بشأن كأس العالم: "سيكون قلقًا، رونالدو سيكون قلقًا! رونالدو يريد الفوز بكل شيء. لهذا السبب هو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ مع ميسي، ولهذا السبب يتنافسان دائمًا، ولهذا السبب نجادل حول من هو الأفضل. رونالدو يريد أن يكون الأفضل وميسي يريد أن يكون الأفضل. هما لاعبان رائعان لن نرى مثلهما مرة أخرى في هذا العصر.

"الجميع يريد الفوز بكأس العالم. كل فرد ينشأ، يريد الفوز بكأس العالم - هذا ما تحلم به عندما تشاهده على التلفزيون وأنت تنشأ. سيريد الفوز بكأس العالم".

وأضاف: "ربما كانت إجابة ساخرة. كريستيانو رونالدو لاعب رائع، وربما سيكمل كل ما حققه في كرة القدم إذا فاز بكأس العالم. سيكون الأمر صعبًا على البرتغال لأن هناك الكثير من الفرق القوية، لكن لديه فرصة كبيرة لأن لديهم الكثير من اللاعبين المتميزين. من الواضح أن رونالدو يريد الفوز بها. سواء فاز بها أم لا، سيظل أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا هذه اللعبة على الإطلاق".