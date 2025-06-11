"إنه مثل الطقس!" .. روبرتو مارتينيز يكشف سر نجاح البرتغال مع كريستيانو رونالدو ويختار ثنائي مفاجئ لـ"الكرة الذهبية"

رونالدو يواصل كتابة المجد مع البرتغال..

تحدث روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، إلى جانب مرشحيه لجائزة "الكرة الذهبية"؛ وذلك بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

رونالدو قاد البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؛ بعد الفوز على منتخب إسبانيا بـ"ركلات الجزاء"، في المباراة النهائية من البطولة، عقب التعادل الإيجابي (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وهذا هو اللقب الدولي الثالث للأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، مع منتخب بلاده؛ بعد التتويج بكأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2018-2019.