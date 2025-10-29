لاعب خط وسط إنتر السابق رادجا ناينجولان، الذي يلعب حاليًا مع النادي البلجيكي لوكرين، لم يخف أبدًا كراهيته للمدرب مارتينيز. وجاء أحدث تصريحاته خلال مقابلة مع صانع المحتوى جونيور فيرتونجن على يوتيوب، حيث اتهم المدرب الإسباني بإنهاء مسيرته الدولية دون سبب وجيه.

قال ناينجولان "لم أحقق التأثير الذي كنت قادرًا عليه، لكن الأمر لم يكن خطأي وحدي. مارك فيلموتس لم يبدأ بي في يورو 2016، لكني أثبت نفسي هناك. ثم جاء مارتينيز وأبعدني دون أي تفسير. كانت أسبابُه هراء. من وجهة نظري، هو ليس خبير كرة قدم، ومدرب ضعيف جدًا".

وشدد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا على أن بلجيكا كان بإمكانها الفوز بالألقاب الكبرى لو اختارت الاتحاد قائدًا أقوى. وأضاف "لو استثمرت بلجيكا في مدرب جيد مرة واحدة فقط، لكنا فزنا بالبطولات".

ويعود أكبر إنجاز رياضي لبلجيكا إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 1920. ومنذ ذلك الحين، فشلت البلاد في تحقيق أي بطولة كأس أوروبا أو كأس عالم، وهو فشل أزعج كثيرين من أعضاء الجيل الذهبي. واحتلت بلجيكا المركز الثالث في كأس العالم 2018، لكنها شهدت تراجعًا منذ ذلك الحين، حيث أعلن ناينجولان نفسه اعتزال اللعب الدولي بعد البطولة في روسيا.