شن رادجا ناينجولان هجوماً لاذعاً على مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز، متّهماً المدرب السابق لمنتخب بلجيكا بإهدار جيل البلاد الذهبي ووصفه بأنه "مدرب فظيع" بأساليب "هراء". أدار مارتينيز منتخب بلجيكا بين عامي 2016 و2022، واستقال بعد خروجهم المخيب للآمال من مرحلة المجموعات في كأس العالم بقطر.
كريستيانو رونالدو يعمل لصالح "شخص سيء"! هجوم حاد على مدرب نجم النصر واتهامه بإهدار جيل كامل من المواهب!
- Getty Images Sport
ناينجولان يشعل الخلاف القديم من جديد
لاعب خط وسط إنتر السابق رادجا ناينجولان، الذي يلعب حاليًا مع النادي البلجيكي لوكرين، لم يخف أبدًا كراهيته للمدرب مارتينيز. وجاء أحدث تصريحاته خلال مقابلة مع صانع المحتوى جونيور فيرتونجن على يوتيوب، حيث اتهم المدرب الإسباني بإنهاء مسيرته الدولية دون سبب وجيه.
قال ناينجولان "لم أحقق التأثير الذي كنت قادرًا عليه، لكن الأمر لم يكن خطأي وحدي. مارك فيلموتس لم يبدأ بي في يورو 2016، لكني أثبت نفسي هناك. ثم جاء مارتينيز وأبعدني دون أي تفسير. كانت أسبابُه هراء. من وجهة نظري، هو ليس خبير كرة قدم، ومدرب ضعيف جدًا".
وشدد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا على أن بلجيكا كان بإمكانها الفوز بالألقاب الكبرى لو اختارت الاتحاد قائدًا أقوى. وأضاف "لو استثمرت بلجيكا في مدرب جيد مرة واحدة فقط، لكنا فزنا بالبطولات".
ويعود أكبر إنجاز رياضي لبلجيكا إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 1920. ومنذ ذلك الحين، فشلت البلاد في تحقيق أي بطولة كأس أوروبا أو كأس عالم، وهو فشل أزعج كثيرين من أعضاء الجيل الذهبي. واحتلت بلجيكا المركز الثالث في كأس العالم 2018، لكنها شهدت تراجعًا منذ ذلك الحين، حيث أعلن ناينجولان نفسه اعتزال اللعب الدولي بعد البطولة في روسيا.
- Getty
"لم يكن لدينا أبدًا أسلوب لعب حقيقي"
يعتقد نجم روما السابق أن مارتينيز فشل في إنشاء هوية حقيقية لبلجيكا، معتمدًا بدلاً من ذلك على براعة اللاعبين الفردية مثل إيدن هازارد، وكيفين دي بروين، وروميلو لوكاكو.
وأضاف ناينجولان "أي شخص يقول إن مارتينيز مدرب جيد لا يفهم كرة القدم. المدرب الجيد يمنح الفريق فكرة. لم يكن لدينا هذا معه. عندما أصبحت الأمور صعبة، كان الأمر دائمًا هو نفسه: أعطِ الكرة لهازارد أو دي بروين وتأمل أن يحلاها. كان ذلك هو الخطة."
وفقًا لناينجولان، كان هيكل بلجيكا تحت قيادة مارتينيز غير موجود، وهو انتقاد وجه له أيضًا أثناء فترته الحالية في تدريب كريستيانو رونالدو والبرتغال.
قال "لم يكن لدينا أي أنماط أو خطوط جري. كنا نعتمد على اللحظات. ربما [ناصر] الشاذلي يفعل شيئًا، أو [أكسل] فيتسل يرسل ركنية لـ [مروان] فيلايني. كان ذلك هو أسلوب لعبنا."
تم اتهام مارتينيز بسوء إدارة الفريق
ناينجولان شكك أيضًا في كيفية تعامل مارتينيز مع اللاعبين الأساسيين، مشيرًا إلى أن العديد من النجوم تم لعبهم خارج مراكزهم المناسبة أو تم تجاهلهم. "قيل لدي بروين أن يلعب كجناح أيمن بينما كان يرغب في اللعب في خط الوسط"، قال. "لكنه فعل ذلك لأن هذا ما طلبه المدرب. مارتينيز لم يتحدث معي أبدًا لأنه لم يرغب في إشراكي. هكذا كان الأمر.
الأمر ليس له علاقة بأنني مرير. عندما كنت الخيار السابع تحت كونتي، قبلت بذلك. لكني احترمته لأنه مدرب من الطراز الرفيع. هناك مدربون تحترمهم حتى لو لم تلعب؛ وآخرون تعرف أنهم ليسوا على مستوى المهمة. لقد لعبت تحت قيادة مدربين، وكنت أقول: "ذلك كان مدربًا سيئًا". مارتينيز هو واحد منهم."
واختتم ناينجولان باتهام مارتينيز بنقص التواضع. "كان رائعًا مع الإعلام، دائمًا ما يقول أن كل شيء إيجابي"، قال. "لكن المدرب الجيد يجب أن يكون نقديًا تجاه نفسه. لم يكن كذلك أبدًا."
- Getty Images Sport
"كنت أفضل اللعب لإندونيسيا"
ناينجولان، الذي لديه أصول إندونيسية، كشف أنه الآن يندم على تمثيل بلجيكا على المستوى الدولي. وقال: "كل يوم أخبر نفسي أنني كان يجب أن ألعب لإندونيسيا". "ليس لأنني لا أحب بلجيكا - لقد نشأت في جميع فرق الشباب لديهم - لكن الاحترام الذي سأحصل عليه هناك سيكون مختلفًا. لاعبين مثل ساندي والش أو راجنار أورتامانجوين ليسوا نجومًا، لكنهم محبوبون. يعني ذلك كل شيء."
من جهة أخرى، قام مارتينيز بإعادة بناء مسيرته مع البرتغال بعد مغادرته بلجيكا في 2022. يقود الآن رونالدو وفريق موهوب يشمل برونو فيرنانديش، برناردو سيلفا ورافائيل لياو. البرتغال تجاوزت تصفيات يورو 2024 بسهولة تحت قيادته، لكن تظل التساؤلات عما إذا كان بإمكانه تحويل فريق من النجوم إلى وحدة متكاملة.
بينما حقق النجاح في دوري الأمم، ليست انتقادات ناينجولان لمارتينيز المرة الأولى التي تُثار فيها التساؤلات حول صفاته التكتيكية.