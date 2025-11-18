حدث تاريخي مع دونالد ترامب .. كريستيانو رونالدو يرافق ولي العهد السعودي في زيارة إلى أمريكا

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" مساء اليوم الثلاثاء، عن زيارة تاريخية للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى "البيت الأبيض".

الصحيفة قالت في خبرها: "من المتوقع حضور رونالدو اجتماعًا في (البيت الأبيض) الثلاثاء؛ وذلك في نفس اليوم الذي سيقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستضافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة رونالدو لـ"البيت الأبيض"، ستكون جزءًا من حدثٍ دبلوماسي كبير؛ يتمثل في عودة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة منذ سبع سنوات.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب وابن سلمان، مجموعة من الاتفاقات المهمة؛ إلى جانب الاستثمار المُتبادل بين البلدين، وملف العلاقات الدولية.