كريستيانو رونالدو "السعودي": هذا ما قصدته بالاعتزال القريب.. وهذا الشخص الوحيد الذين لن أغار منه!

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تفاعلًا واسعًا بتصريحات قوية ومؤثرة خلال مشاركته في منتدى "تورايز العالمي" الذي نُظم في العاصمة الرياض تحت إشراف وزارة السياحة السعودية.

وتحدث "الدون" باريحية كبيرة عن تجربته في المملكة، معبرًا عن انتمائه العميق لها، كما كشف عن خططه المستقبلية وموعد اعتزاله كرة القدم، وتطرق إلى مستقبل نجله كريستيانو جونيور.

ولم تكن كلمات رونالدو مجرد إشادة عابرة، بل حملت دلالات عميقة على ارتباطه بالمشروع السعودي الذي انضم إليه في يناير 2023، ليصبح منذ ذلك الحين رمزًا عالميًا لدوري روشن والتحول الرياضي في المملكة.