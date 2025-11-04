تزوج أوزيبيو من فلورا بورهايم في عام 1965، وأنجبا معًا ابنتين، كارلا وساندرا. وقد توفي أوزيبيو في عام 2014، وبعد 11 عامًا من وفاته، اعترفت أرملته أن مشروع قميص PUMA هذا "يملؤها بالفخر".

"عندما اتصلت بنا PUMA وأخبرتنا بما يدور في ذهنها، شعرت بعميق التأثر والشرف. كان أوزيبيو على علاقة وثيقة جدًا بالعلامة التجارية وصداقة صادقة مع مؤسسها، السيد رودولف داسلر. إن رؤية ذكراه تُكرم الآن في مشروع جميل وذو مغزى يملأني بالفخر. أنا متأكدة من أن أوزيبيو سيكون سعيدًا جدًا بهذا التكريم"، قالت.

وأضاف جواو كاردوسو، المدير التنفيذي للتسويق والتجارة في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "يمثل أوزيبيو الشغف والموهبة والفخر للبرتغال. بعد ستين عامًا من فوزه بجائزة الكرة الذهبية، لا يزال إرثه حيًا، وهو مصدر إلهام ليس فقط لأولئك الذين عرفوا عظمته، بل أيضًا للأجيال القادمة من اللاعبين البرتغاليين. يحتفل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بالشراكة مع PUMA، بهذه الأسطورة من خلال طقم فريد يمزج بين التقاليد والابتكار، ويكرم الماضي ويشكل مستقبل كرة القدم البرتغالية".