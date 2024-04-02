أبها والنصر | رونالدو يتحكم في الزمن .. تجاوز مارادونا وهدد رقم ميسي وعرش حمد الله يهتز!

فعل كل شيء في 45 دقيقة فقط!

SHAHID

اكتفى كريستيانو رونالدو بـ45 دقيقة فقط، ليفعل كل ما يمكن تخيله في كرة القدم، وذلك خلال مواجهة أبها، ضمن الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ففي الدقيقة 11، سجل هدفا بضربة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء، سددها صاروخية في وسط المرمى، ليفشل الحارس سبريان تتاروشانو، في التصدي لها.

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لم تمر سوى 10 دقائق أخرى وحصل رونالدو على ضربة حرة أخرى، تفنن هذه المرة في إرسالها من فوق "حائط الصد" ليكتفي الحارس بمشاهدتها وهي تعانق الشباك.

وفي الدقيقة 33، ساهم رونالدو بتمريرة متقنة في الهدف الثالث للنصر، حين أهدى كرة إلى ساديو ماني أمام المرمى الخالي، وبعد 9 دقائق أحرز بنفسه هدفًا رائعًا، حين انفرد بالحارس وسدد كرة ساقطة من فوقه، سكنت الشباك.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، صنع الهدف الخامس لزميله عبد المجيد الصليهم، حين أرسل تمريرة على طبق من ذهب وضعته وجها لوجه مع الشباك الخاوية.

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