"حاله كحال كرويف!" .. نجل أسطورة برشلونة يعلق على عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى كامب نو

كرويف، الذي مثل برشلونة كلاعب قبل أن يصبح المدير الرياضي للنادي، غير مقتنع بأن ميسي سيعود إلى بيئته المألوفة. وقال للصحفيين، كما نقلت صحيفة SPORT، عندما سئل عن تلك الشائعات المفاجئة حول انتقاله: "رقصة أخيرة؟ لا أعرف ما هي خططه، لذا لا يمكنني الإجابة على ذلك، لكنه لاعب مميز للغاية بسبب كل ما يعنيه منذ أن كان طفلاً. لقد غادر والدي أحيانًا في حالة أفضل وأحيانًا في حالة أسوأ، لكن المودة تصبح متبادلة مرة أخرى بمرور الوقت. ما هو واضح هو أن من يقرر مصيره ومستقبله، ومتى وكيف، هو ليو، تمامًا كما فعل والدي".

وعندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان ميسي - الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2025 وسجل 42 هدفًا هذا الموسم - لا يزال قادرًا على المنافسة في الدوري الإسباني بعد أن قطع علاقاته مع برشلونة عام 2021 عندما غادر إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر، أضاف كرويف: "لا أعرف، هذا شيء عليه أن يقرره. إنه في دوري مختلف، ولديه كأس العالم على الأبواب، وسيكون ذلك شغفه الكبير في الوقت الحالي. [هناك] أيضًا مسألة الدوري، وهو لاعب تنافسي؛ يجب أن يقرر ذلك الطرفان، وأنا، من الخارج، ليس لدي الكثير لأقوله".