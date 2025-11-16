Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images
"حاله كحال كرويف!" .. نجل أسطورة برشلونة يعلق على عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى كامب نو

الجميع يتحدث عن عودة ليو، من باب التمني، أما على أرض الواقع، لا أحد يعرف ما سيحدث..

لا يزال ليونيل ميسي يرى أن "الرقصة الأخيرة" في برشلونة محل تكهنات، مع احتمال الاتفاق على عودته إلى كاتالونيا على سبيل الإعارة في أوائل عام 2026.

 يلعب الأيقونة الأرجنتينية حاليًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي، ولكنه قد يعود إلى أوروبا خلال فترة التوقف في الدوري الأمريكي - حيث رد جوردي كرويف، نجل أسطورة البلوجرانا يوهان، على شائعات الانتقال هذه.

    استبعد ميسي العودة إلى كامب نو بشكل دائم، بعد أن قام مؤخرًا بزيارة سرية إلى ذلك الملعب مع انتهاء أعمال إعادة التطوير. وقد وقع الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية عقدًا جديدًا في جنوب فلوريدا حتى عام 2028.

    ومع ذلك، فقد وافق نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في الماضي على إعارات قصيرة الأجل، حيث لعب ديفيد بيكهام مرتين مع ميلان بينما كان مسجلاً في لوس أنجلوس جالاكسي، وتيري هنري عاد لفترة وجيزة إلى آرسنال عندما كان مرتبطاً بنيويورك ريد بولز. وقد تم اقتراح أن يسير ميسي على نفس النهج.

    انتقال ميسي: هل يمكن للأرجنتيني أن يحذو حذو بيكهام وهنري؟

    كرويف، الذي مثل برشلونة كلاعب قبل أن يصبح المدير الرياضي للنادي، غير مقتنع بأن ميسي سيعود إلى بيئته المألوفة. وقال للصحفيين، كما نقلت صحيفة SPORT، عندما سئل عن تلك الشائعات المفاجئة حول انتقاله: "رقصة أخيرة؟ لا أعرف ما هي خططه، لذا لا يمكنني الإجابة على ذلك، لكنه لاعب مميز للغاية بسبب كل ما يعنيه منذ أن كان طفلاً. لقد غادر والدي أحيانًا في حالة أفضل وأحيانًا في حالة أسوأ، لكن المودة تصبح متبادلة مرة أخرى بمرور الوقت. ما هو واضح هو أن من يقرر مصيره ومستقبله، ومتى وكيف، هو ليو، تمامًا كما فعل والدي".

    وعندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان ميسي - الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2025 وسجل 42 هدفًا هذا الموسم - لا يزال قادرًا على المنافسة في الدوري الإسباني بعد أن قطع علاقاته مع برشلونة عام 2021 عندما غادر إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر، أضاف كرويف: "لا أعرف، هذا شيء عليه أن يقرره. إنه في دوري مختلف، ولديه كأس العالم على الأبواب، وسيكون ذلك شغفه الكبير في الوقت الحالي. [هناك] أيضًا مسألة الدوري، وهو لاعب تنافسي؛ يجب أن يقرر ذلك الطرفان، وأنا، من الخارج، ليس لدي الكثير لأقوله".

    من المتوقع أن يكون ميسي جزءًا من تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم الصيف المقبل، حيث تسعى الأرجنتين للدفاع بنجاح عن اللقب العالمي الذي فازت به في قطر 2022. العودة إلى كاتالونيا ستسمح لميسي بالحفاظ على لياقته قبل تلك البطولة.

    ومع ذلك، قال رئيس البلوجرانا جوان لابورتا عن شائعات العودة: "من منطلق الاحترام الشديد لميسي والمحترفين في النادي وبرشلونة وأعضاء نادي برشلونة، أعتقد أنه من غير المناسب الآن أن أقوم بتكهنات غير واقعية، ولا أعتقد أنها عادلة".

    وتابع حديثه عن ترتيب مباراة ودية أو استعراضية لميسي: "لم تنته الأمور بالطريقة التي كنا نرغب بها... إذا كان هذا التكريم يمكن أن يعوض بطريقة ما عما لم يتم، أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا. سيكون من الصواب أن يحصل على أفضل تكريم [مباراة] في العالم، وسيكون من الرائع أن يكون ذلك هنا، أمام 105 آلاف مشجع".

    ميسي خالد: برشلونة يخطط لإقامة تمثال لكسر الرقم القياسي

    كما كشف لابورتا أن برشلونة يخطط لتخليد ذكرى ميسي بتمثال خارج ملعب كامب نو. وسيقف هذا التمثال جنبًا إلى جنب مع التماثيل التي تكرم إنجازات يوهان كرويف ولازلو كوبالا.

    وقال جوردي عن التمثال الذي سيساعد في إعادة بناء الجسور بين برشلونة وميسي بعد انفصالهما العاطفي قبل أربع سنوات: "حسنًا، كان لوالدي أيضًا شخصيته الخاصة، كان متمردًا، كان ثائرًا؛ وهذا النوع من الشخصية والطابع... مثل والدي، ليو ميسي نجم. لديهم رفاهية الاختيار متى يريدون، هذه هي الحظوة التي يتمتع بها الخالدون، الأشخاص المميزون حقًا".

    خاض ميسي 778 مباراة مع برشلونة، وسجل 672 هدفًا - ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي. ساعدهم في الفوز بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو الآن اللاعب الأكثر تكريمًا في التاريخ بـ 46 لقبًا كبيرًا باسمه.

