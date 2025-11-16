"حاله كحال كرويف!" .. نجل أسطورة برشلونة يعلق على عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى كامب نو

من المتوقع أن يكون ميسي جزءًا من تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم الصيف المقبل، حيث تسعى الأرجنتين للدفاع بنجاح عن اللقب العالمي الذي فازت به في قطر 2022. العودة إلى كاتالونيا ستسمح لميسي بالحفاظ على لياقته قبل تلك البطولة.
ومع ذلك، قال رئيس البلوجرانا جوان لابورتا عن شائعات العودة: "من منطلق الاحترام الشديد لميسي والمحترفين في النادي وبرشلونة وأعضاء نادي برشلونة، أعتقد أنه من غير المناسب الآن أن أقوم بتكهنات غير واقعية، ولا أعتقد أنها عادلة".
وتابع حديثه عن ترتيب مباراة ودية أو استعراضية لميسي: "لم تنته الأمور بالطريقة التي كنا نرغب بها... إذا كان هذا التكريم يمكن أن يعوض بطريقة ما عما لم يتم، أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا. سيكون من الصواب أن يحصل على أفضل تكريم [مباراة] في العالم، وسيكون من الرائع أن يكون ذلك هنا، أمام 105 آلاف مشجع".