جدل كبير يصاحب وداع المنتخب التونسي لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026 على يد نظيره المالي، ليس فقط لسيناريو المباراة الدرامي، إنما كذلك لبطاقاته الصفراء، حيث يزعم كثيرون حصول ياسين مرياح؛ مدافع نسور قرطاج، على بطاقتين صفراويتين دون طرده.
كأس إفريقيا 2025 | "أول لاعب في التاريخ يحصل على إنذارين ولا يُطرد" .. حقيقة لقطة ياسين مرياح الأكثر جدلًا في مواجهة تونس ومالي
السيناريو الدرامي
أقيمت أمس السبت، مواجهة الحسم بين منتخبي تونس ومالي، ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
اللقاء بدأ بدراما تونسية، حيث تعرض المدافع ديلان برون للإصابة في الدقائق العشر الأولى بعد إطلاق صافرة البداية، ليضطر مدربه سامي طرابلسي لاستبداله في الدقيقة 12 والدفع بياسين مرياح بدلًا منه.
الدراما استمرت للدقائق الأخيرة من المباراة، ذ نجح نسور قرطاج في اقتناص هدف في الوقت القاتل (الدقيقة 88)، بفضل رأسية فراس الشواط، تهيأ معها التونسيون للصعود لدور الثمانية، لكن ياسين مرياح كان له رأي آخر..
المدافع البديل تسبب في احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب المالي في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الثاني، نجح من خلالها لاسين سينايوكو في إدراك التعادل بالدقيقة 6+90، ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية التي انتهت بالنتيجة نفسها (1-1).
كلمة الحسم هنا انتقلت لركلات الحظ الترجيحية والتي منحت بطاقة التأهل لدور الثمانية للمنتخب المالي منتصرًا بها بنتيجة (3-2)، حيث أهدر علي العابدي وإلياس العاشوري ومحمد بن رمضان ثلاث ركلات لتونس، فيما لم يسجل سوى ياسين مرياح وإلياس سعد فقط.
بطاقة ياسين مرياح الجدلية
إثارة ياسين مرياح في مواجهة مالي لم تتوقف عن حد نزوله كبديل في الدقيقة 12، فتسبب في ضربة جزاء في الوقت القاتل، ثم التعويض على المستوى الفردي بتسجيل أول ركلة ترجيحية لمنتخب بلاده في اللقاء، إنما وصلت للكروت الصفراء..
في الدقيقة 2+90، أظهر شاشات التليفزيون إشهار الكارت الأصفر لمرياح، وبعدها وتحديدًا في الدقيقة 19 من الأشواط الإضافية، تحصل اللاعب نفسه على كارت أصفر آخر – بحسب البث – ما كان يتوجب تحوله لكارت أحمر والخروج من المباراة.
تلك اللقطة تسببت في ثورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتهامات بوقوع "فضيحة تحكيمية" في الكان الإفريقية، حتى وإن ودع المنتخب التونسي البطولة.
حقيقة إنذاري ياسين مرياح
لكن الحقيقة لم تكن كما ظهرت على الشاشات..
البث التليفزيوني أظهر عن طريق الخطأ حصول ياسين مرياح على كارت أصفر في الدقيقة 2+90، في حين أن من مُنح إياه وقتها هو محمد بن رمضان؛ لاعب وسط تونس.
فيما تحصل بالفعل صاحب الـ32 عامًا على إنذار في الدقيقة 109، ما يعني قانونية مشاركته في الأشواط الإضافية بشكل طبيعي.
مشوار تونس في كأس إفريقيا 2025
المنتخب التونسي بقيادة المدرب سامي طرابلسي لم يكن أحد المرشحين للقب قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، لكنه لفت الأنظار بقوة خلال دور المجموعات، ما أدخله حسابات الوصول للمراحل النهائية.
في مرحلة المجموعات، حقق نسور قرطاج الفوز في أول جولتين أمام أوغندا (3-1)، ثم تلقوا الهزيمة أمام نيجيريا (2-3)، قبل التعادل في الأخير أمام تنزانيا (1-1).
تلك النتائج مكنت التونسيين من احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، خلف نيجيريا؛ صاحب التسع نقاط.
وأوقعت قرعة دور الـ16 المنتخب التونسي في مواجهة مالي؛ وصيف المجموعة الأولى، قبل أن تطيح الأخيرة به من البطولة نهائيًا.
معاناة تونسية للنسخة الثانية
كان التونسيون يمنون أنفسهم بتصحيح الصورة التي ظهروا عليها في نسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
في نسخة 2023، التي أقيمت في بداية عام 2024، ودع المنتخب التونسي البطولة الإفريقية من دور المجموعات، حيث بدأ مشواره بالهزيمة أمام نامبيا (0-1)، ثم حقق تعادلين أمام مالي (1-1) وجنوب إفريقيا (0-0)، لتنتهي الرحلة مبكرًا بنقطتين فقط.
جدير بالذكر أن المنتخب التونسي لم يحقق اللقب القاري قط طوال تاريخه سوى مرة وحيدة، كانت في عام 2004، حيث أقيمت البطولة وقتها على أرضه، وانتصر في النهائي أمام نظيره المغربي بثنائية مقابل هدف وحيد.
تاريخ مواجهات تونس ومالي
بالحديث عن منتخب مالي الذي يلقن تونس درسًا قاسيًا للنسخة الثانية على التوالي بعد التعادل (1-1) في دور المجموعات 2023، ثم تكرار النتيجة نفسها في دور الـ16 2025، قبل الانتصار بركلات الترجيح، فقد التقى المنتخبان 14 مرة عبر تاريخهما.
الغلبة في تلك المواجهات كانت للمنتخب العربي، حيث فاز التونسيون ست مرات، فيما تلقى الهزيمة خمس مرات، وتعادلا في ثلاث مواجهات أخرى - بحسب ترانسفير ماركت -.