كأس آسيا تحت 23 عامًا | "الكرة سكنت الشباك أثناء احتفاله بالتصدي لركلة جزاء" .. حارس الأردن يدخل التاريخ من أغرب أبوابه

قدّم منتخبا الأردن واليابان بطولة جيدة، في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا؛ والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.
وحل منتخب الأردن "وصيفًا" للمجموعة الأولى؛ والتي ضمت كل من السعودية، إلى جانب فيتنام وقيرغيزستان.
وجمع "النشامي" 6 نقاط، خلال مشواره في المجموعة الأولى؛ بعدما خسر من فيتنام، وفاز على السعودية وقيرغيزستان.
ومن ناحيته.. تصدر المنتخب الياباني "المجموعة الثانية"، من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا؛ بجمعه العلامة الكاملة 9 نقاط، بالفوز على الإمارات وقطر وسوريا.
وبالدور ربع النهائي؛ نجح المنتخب الياباني في تجاوز عقبة الأردن بـ"ركلات الترجيح"، بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.