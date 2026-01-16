كأس آسيا تحت 23 عامًا | "الكرة سكنت الشباك أثناء احتفاله بالتصدي لركلة جزاء" .. حارس الأردن يدخل التاريخ من أغرب أبوابه

منتخب الأردن سقط أمام نظيره الياباني، مساء اليوم الجمعة؛ ليودع بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، من دور ربع النهائي.

وتقدّم المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء، عن طريق نجمه علي العزيزة في الدقيقة 30؛ قبل أن يُعادل اليابانيون النتيجة (1-1)، بواسطة شوسوكي فورويا في الدقيقة 50.

ولجأ المنتخبان إلى "ركلات الجزاء الترجيحية"؛ بعدما استمر التعادل سائدًا، حتى نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.

وفي النهاية.. فاز المنتخب الياباني (4-2) بـ"ركلات الجزاء"، ضد منتخب الأردن تحت 23 عامًا؛ ليتأهل إلى نصف النهائي بشكلٍ رسمي.