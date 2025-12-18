كأس العرب 2025 | بعد الإلغاء للظروف القهرية .. فيفا يعلن الفائز بـ"المركز الثالث" بين المنتخب السعودي والإمارات ومصير الجوائز المالية

شهد الشوط الأول من مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي، ضمن منافسات تحديد "المركزين الثالث والرابع" ببطولة كأس العرب 2025، أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول.

ودخل نجوم المنتخبين إلى غرفة تبديل الملابس، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي؛ وسط محاولات من العاملين، لتجفيف أرضية الملعب من المياه.

وبعد فترة طويلة من إعلان إيقاف المباراة، وتأجيل انطلاق الشوط الثاني من المباراة؛ نجح العاملون في تجفيف أرضية الملعب بالفعل، وسط أنباء عن موافقة الحكم لاستكمال مجريات اللعب.

وقيل وقتها أيضًا إن الفرنسي هيرفي رينارد والروماني كوزمين أولاريو، المديرين الفنيين للسعودية والإمارات على التوالي، إلى جانب عدد من اللاعبين؛ يرفضون خوض الشوط الثاني، خوفًا على سلامتهم.

وبالفعل.. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في النهاية، قرارًا بإلغاء مباراة السعودية والإمارات؛ دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية، وقتها.