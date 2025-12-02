FOOTBALL-OLY-2020-2021-TOKYO-BRA-EGYAFP
أحمد فرهود

أثار الجدل في كأس العرب بـ"قميص موفاسا"! .. الكشف عن كواليس فشل مخطط تمثيل نجم مصر للمنتخب السعودي

مفاجأة جديدة على هامش كأس العرب 2025..

يبدو أن بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري؛ ستُفجر الكثير من المفاجآت الغريبة، خاصة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وأنديتها.

المنتخب السعودي يُشارك في بطولة كأس العرب، ضمن منافسات "المجموعة الثانية"؛ والتي تضم معه كل من المغرب، عمان وجزر القمر. 

    كواليس فشل تمثيل نجم مصر للمنتخب السعودي!

    وفي هذا السياق.. كشف وليد الشهري، المرشح الرئاسي الأسبق لنادي الاتحاد، عن كواليس فشل أحد المخططات؛ لنقل نجم مصر إلى قلعة العميد، ومن ثم تمثيله المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

    النجم المصري المقصود هُنا هو أكرم توفيق؛ الذي يلعب في صفوف نادي الشمال القطري، ويُجيد في مركزي الظهير الأيمن ووسط الميدان.

    وأشار الشهري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن توفيق من مواليد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية؛ قائلًا: "تقابلت معه قبل أعوام، قبل أن يذهب لأداء العمرة".

    وأوضح أنه سأل توفيق عندما قابله؛ بمدى رغبته في الانتقال إلى المملكة واللعب كـ"مواليد" - الذي كان سيكون بوابته إلى المنتخب السعودي -.

    وأكد المرشح الرئاسي الأسبق لنادي الاتحاد أن توفيق، أخبره بأن الانتقال إلى المملكة واللعب كـ"مواليد"، أحد أمنياته في عالم الساحرة المستديرة؛ رغم أنه كان يُمثّل منتخب مصر للشباب وقتها.

    وأضاف الشهري: "عرضت الأمر على مسؤول كبير في الاتحاد، من أجل نقل اللاعب؛ ولكنه رد بأنه يملك بالفعل نجومًا أفارقة (مواليد)، سيكونون مفاجأة كبيرة وسينضمون إلى المنتخب السعودي مستقبلًا".

  • سخرية من المسؤول الاتحادي الذي أفسد مخطط أكرم توفيق!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. وليد الشهري، المرشح الرئاسي الأسبق لنادي الاتحاد، سخر من حديث المسؤول الكبير في قلعة العميد - لم يذكر اسمه -؛ والذي أحبط المُخطط الذي تم رسمه لنجم مصر ونادي الشمال القطري أكرم توفيق.

    وعن ذلك يقول الشهري: "تلك المواهب الكروية التي تحدث عنهم المسؤول الاتحادي، تركوا كرة القدم حاليًا؛ بينما أكرم يلعب بطولات العالم للأندية وإفريقيا والعرب".

    واستشهد المرشح الرئاسي الأسبق لنادي الاتحاد بأداء توفيق، في مباراة منتخب مصر ضد الكويت؛ والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب "فيفا 2025".

    وشدد الشهري على أن توفيق كان أحد أميز لاعبي منتخب مصر ضد الكويت؛ قائلًا: "كان يُهاجم باستمرار، ويذكرني بنجم منتخب السعودية ونادي الاتحاد التاريخي أحمد جميل، عندما كان ينطلق من الدفاع الى الهجوم".

    أكرم توفيق يثير الجدل في كأس العرب 2025 بـ"قميص موفاسا"

    خلال ظهوره مع منتخب مصر ضد الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ أثار أكرم توفيق الجدل، بالقميص الذي ارتداه في المباراة.

    توفيق ارتدى قميصًا يحمل على ظهره اسم "موفاسا"؛ وهو بطل فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك".

    ويتواجد منتخب مصر في "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها؛ إلى جانب كل من الكويت، الإمارات والأردن.

    ويلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأردني، يوم الغد الأربعاء؛ بينما حصدت مصر والكويت أول نقطة - لكل منهما -، بعد التعادل الإيجابي (1-1).

    مسيرة أكرم توفيق مع عالم الساحرة المستديرة

    أكرم توفيق البالغ من العمر 28 سنة، بدأ مسيرته في صفوف نادي أنبي المصري؛ قبل أن ينتقل إلى العملاق القاهري الأهلي صيف 2016.

    ولعب توفيق لمدة موسمين مع الأهلي تحت 21 عامًا؛ قبل أن يصعد إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2018، بشكلٍ رسمي.

    لكن.. في بداياته مع فريق الأهلي الأول، خرج توفيق معارًا "مرتين" إلى نادي الجونة؛ قبل أن يصبح عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في القلعة الحمراء، بعد ذلك.

    ولعب هذا النجم المصري الدولي 144 مباراة رسمية مع فريق الأهلي الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 7 آخرين.

    وفي صيف العام الحالي.. قرر أكرم توفيق الرحيل عن العملاق القاهري، والانضمام إلى نادي الشمال القطري؛ وذلك بعقدٍ حتى 30 يونيو 2028.

    ومع الشمال.. شارك توفيق في 10 مباريات رسمية حتى الآن؛ حيث لم يسجل أي هدف، مع امتلاكه تمريرتين حاسمتين.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.