أثار الجدل في كأس العرب بـ"قميص موفاسا"! .. الكشف عن كواليس فشل مخطط تمثيل نجم مصر للمنتخب السعودي

وفي هذا السياق.. كشف وليد الشهري، المرشح الرئاسي الأسبق لنادي الاتحاد، عن كواليس فشل أحد المخططات؛ لنقل نجم مصر إلى قلعة العميد، ومن ثم تمثيله المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

النجم المصري المقصود هُنا هو أكرم توفيق؛ الذي يلعب في صفوف نادي الشمال القطري، ويُجيد في مركزي الظهير الأيمن ووسط الميدان.

وأشار الشهري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن توفيق من مواليد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية؛ قائلًا: "تقابلت معه قبل أعوام، قبل أن يذهب لأداء العمرة".

وأوضح أنه سأل توفيق عندما قابله؛ بمدى رغبته في الانتقال إلى المملكة واللعب كـ"مواليد" - الذي كان سيكون بوابته إلى المنتخب السعودي -.

وأكد المرشح الرئاسي الأسبق لنادي الاتحاد أن توفيق، أخبره بأن الانتقال إلى المملكة واللعب كـ"مواليد"، أحد أمنياته في عالم الساحرة المستديرة؛ رغم أنه كان يُمثّل منتخب مصر للشباب وقتها.

وأضاف الشهري: "عرضت الأمر على مسؤول كبير في الاتحاد، من أجل نقل اللاعب؛ ولكنه رد بأنه يملك بالفعل نجومًا أفارقة (مواليد)، سيكونون مفاجأة كبيرة وسينضمون إلى المنتخب السعودي مستقبلًا".