النشيد الوطني بلا فائدة .. مونديال الأندية ليس كأس العالم والانتماء يختفي أمام الأرباح الضخمة!

ترقب شيد لما سيحدث في البطولة التي سيتم افتتاحها يوم 15 يونيو الجاري

في 15 يونيو 2025 ينطلق كأس العالم، ليس المونديال الذي تعرفه، بل نسخة أخرى لن تشاهد فيها إسبانيا وفرنسا والبرازيل، بل أندية ممثلة لتلك الدول.

الجميع في حالة ترقب، هل تكون البطولة بنسختها المُوسعة المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، تجسيدًا لكأس العالم الذي نعرفه، أم ستكون مجرد فكرة غير ناجحة مثل غيرها.

سنرى ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي والأهلي المصري والهلال وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، توليفة غريبة وعجيبة لم تتجمع من قبل في وقت واحد، لأن مونديال الأندية بنسخته السابقة كان يقتصر على ممثل من كل قارة فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ربما تكون هناك بعض التشابهات بين كأس العالم العادي وهذه المسابقة، ولكن لدينا أيضًا اختلافات عديدة وواضحة بين البطولتين ..