أحمد مجدي

"لا تخاطروا وكأس العالم هو الأهم!".. طبيب إسباني يحذر من استعجال عودة كيليان مبابي إلى ريال مدريد

إصابة كيليان مبابي أتت في توقيت حساس لريال مدريد

في تحذير طبي لافت، شدّد الطبيب الإسباني بيدرو لويس ريبول على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاملًا بالغ الحذر مع إصابة النجم الفرنسي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي سيكون تجهيزه بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم. 

جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "اللارجيرو" عبر أثير "كادينا سير"، حيث قدّم قراءة طبية مفصلة لحالة اللاعب وإمكانية عودته السريعة للملاعب وسط أنباء تواجده في السوبر الإسباني المنقول بشكل مجاني عبر تطبيق ثمانية.

    موقف كيليان مبابي من السوبر الإسباني وطبيعة إصابته

    وكان ريال مدريد قد أعلن في تقرير طبي رسمي أن مهاجمه الفرنسي تعرّض لالتواء في الركبة، وهي الإصابة التي ستحرمه مبدئيًا من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط. ورغم ذلك، لم يُغلق باب التفاؤل تمامًا، إذ أشار الدكتور ريبول إلى أن اللاعب معروف بسرعة تعافيه، ما يفتح المجال لاحتمال لحاقه بالمباراة النهائية في حال تأهل فريقه على حساب أتلتيكو مدريد في المواجهة المقررة بمدينة جدة.

    وأوضح الطبيب الإسباني أن التشخيص الطبي المعلن يوصف بـ"العام"، في إشارة إلى أن الإصابة لا تحمل توصيفًا دقيقًا أو اسمًا محددًا، وهو ما يعني – من وجهة نظره – أن الوضع لا يبدو خطيرًا. وأضاف أن الجهاز الطبي يفضّل في مثل هذه الحالات توخي الحذر وعدم الاستعجال، خصوصًا مع لاعب من هذا الوزن الفني.

  • ماذا حدث لكيليان مبابي؟

    وتكتسب هذه الإصابة أهمية إضافية كونها الخامسة للاعب خلال العام الحالي، في وقتٍ لفت فيه ريبول إلى أن اللاعب غاب خلال شهر واحد فقط لمدة 25 يومًا في مناسبتين مختلفتين بسبب مشاكل في الكاحل الأيمن. كما أشار إلى أنه غاب عن مواجهة مانشستر سيتي بعد الإعلان عن إصابة عضلية قبل اللقاء بثلاثة أيام، قبل أن يعود ويشارك في مباريات متتالية أمام ألافيس وتالافيرا في كأس الملك وإشبيلية، جامعًا نحو 280 دقيقة لعب في فترة قصيرة.

    وخلال الحصة التدريبية المفتوحة يوم 30 ديسمبر، اضطر اللاعب لمغادرة الملعب دون تدخل أو احتكاك واضح، بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى، ما أثار علامات استفهام حول مدى الجاهزية البدنية والتدرج في عودته للمشاركة. وفي هذا السياق، أبدى ريبول دهشته من المخاطرة بإشراكه في مباراة بكأس الملك، معتبرًا أن تتابع المباريات المكثف قد يكون أحد العوامل المؤثرة.

    إصابة مبابي.. لماذا هذا التوقيت؟

    كما ربط الطبيب توقيت الإصابة بتغييرات شهدها الطاقم الطبي في النادي الملكي، مع عودة الطبيب نيكو ميهيتش، واصفًا إياه بالمحترف المتميز، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي جهاز طبي – مهما بلغت خبرته – يضع مصلحة اللاعب على المدى المتوسط والطويل فوق أي اعتبار آني.

    وأشار ريبول إلى خصوصية هذا الموسم، موضحًا أن كل التقديرات الطبية يجب أن تأخذ في الاعتبار اقتراب كأس العالم بعد ستة أشهر فقط، وهو ما سيدفع الأندية واللاعبين معًا إلى إدارة فترات التعافي بعناية فائقة. وقال في هذا الصدد إن “الجميع سيكون حذرًا للغاية، لأن أي انتكاسة قد تُكلّف اللاعب الغياب عن الحدث الأهم في مسيرته الدولية”.


  • متى يعود كيليان مبابي من الإصابة؟

    وأضاف الطبيب أن عودة اللاعب قد تحدث خلال أسبوع واحد فقط، وربما في فترة أقصر، مؤكدًا أن النادي لم يستبعد تمامًا مشاركته في السوبر الإسباني. وأوضح أن العامل الحاسم سيكون استجابة اللاعب للعلاج وقدرته على تجاوز الألم دون مخاطر إضافية.

    وختم ريبول حديثه بالتأكيد على صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يقدمه لاعب بهذه الإمكانيات في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التاريخ القريب يثبت قدرته على العودة السريعة والمساهمة فورًا. ومع ذلك، شدد على أن الحكمة تقتضي عدم التسرع، لأن الحفاظ على اللاعب سليمًا حتى كأس العالم قد يكون الهدف الأهم لكل الأطراف المعنية.

