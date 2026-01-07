"لا تخاطروا وكأس العالم هو الأهم!".. طبيب إسباني يحذر من استعجال عودة كيليان مبابي إلى ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد أعلن في تقرير طبي رسمي أن مهاجمه الفرنسي تعرّض لالتواء في الركبة، وهي الإصابة التي ستحرمه مبدئيًا من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط. ورغم ذلك، لم يُغلق باب التفاؤل تمامًا، إذ أشار الدكتور ريبول إلى أن اللاعب معروف بسرعة تعافيه، ما يفتح المجال لاحتمال لحاقه بالمباراة النهائية في حال تأهل فريقه على حساب أتلتيكو مدريد في المواجهة المقررة بمدينة جدة.

وأوضح الطبيب الإسباني أن التشخيص الطبي المعلن يوصف بـ"العام"، في إشارة إلى أن الإصابة لا تحمل توصيفًا دقيقًا أو اسمًا محددًا، وهو ما يعني – من وجهة نظره – أن الوضع لا يبدو خطيرًا. وأضاف أن الجهاز الطبي يفضّل في مثل هذه الحالات توخي الحذر وعدم الاستعجال، خصوصًا مع لاعب من هذا الوزن الفني.