علي سمير

"خطأ فادح سيشوه صورته" .. هجوم جديد من مشجعي كاين على مبابي بسبب خلافه مع "مغني راب"

الأوضاع متوترة في النادي الذي يمتلكه النجم الفرنسي

تم إخبار كيليان مبابي أنه ارتكب "خطأ فادحًا" من شأنه "تشويه صورته" بعد أن رد نجم ريال مدريد على أغنية جديدة تنتقد ملكيته المثيرة للجدل للفريق الفرنسي كاين.

 ووجه المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا انتقادات إلى مغني الراب الفرنسي أوريلسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة بعد أن أصبح موضوعًا لأغنيته المثيرة للجدل.

  • مبابي ينتقد مغني الراب الفرنسي أوريلسان على مواقع التواصل الاجتماعي

    في أغنية بعنوان "La petite voix"، والتي تعني "الصوت الصغير" باللغة الإنجليزية، انتقد أوريلسان موقف قائد المنتخب الفرنسي مبابي بصفته المالك الأكبر لنادي كاين - وهو المنصب الذي يشغله منذ استكمال استحواذه على النادي في عام 2024.

    في أحد مقاطع الأغنية، يغني أوريلسان، المقيم في كاين: "سوف تغرق مدينتك مثل مبابي". الأغنية جزء من ألبوم الموسيقي الجديد، "La fuite en avant"، وهي الجملة التي تترجم إلى "الاندفاع المتهور" باللغة العربية.

    في رد حاد على X، اتهم مبابي أوريلسان بـ"التوسل" للحصول على حصة مجانية في النادي، وكتب: "أنت مرحب بك لتأتي وتنقذ المدينة التي تحبها كثيرًا.

    "ملاحظة: ظل الرجل يتوسل إلينا للحصول على 1٪ دون أن يدفع لأنه لا يملك فلساً واحداً، لكنه أراد أن يبدو كالرجل الصغير من نورماندي".

  • قائد منتخب فرنسا يتعرض لانتقادات شديدة من مشجعي كاين

    ومع ذلك، قوبل رد مبابي بانتقادات من مشجعي كاين، الذين يواصلون الاحتجاج على ملكيته للنادي.

    بعد المنشور الذي نشره المهاجم السابق لموناكو وباريس سان جيرمان على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أحد مشجعي كاين، سيباستيان، لـ RMC Sport: "نحن مصدومون، مثل الجميع. هذا أمر محزن.

    أوريلسان شخصية مشهورة جدًا في كاين. كيليان مبابي ارتكب خطأً فادحًا سيشوه صورته. إذا كان يعتقد أنه يمكنه تحريض مشجعي كاين ضد أوريلسان، فسيواجه صعوبة بالغة؛ أوريلسان هو مثال أعلى. الأغنية هي محاكاة ساخرة. الرد على الأغنية بحرفيتها أمر محفوف بالمخاطر".

    في غضون ذلك، شكك براهيم تيام، المدافع السابق لفريق كاين، في رد مبابي، بحجة أن الأغنية لا تستهدفه بشكل مباشر، على الرغم من ذكر اسمه.

    كتب ثيام على X: "جملة النكتة مأخوذة من عنوان أغنية لأوريلسان تتحدث عن توأمه الشرير، صوت صغير ينتقد كل شيء وكل شخص، حتى عائلته وأصدقائه وزوجته - إنها ليست مسألة شخصية، ...

    "من المؤسف تعريض النادي للخطر من خلال هذا النوع من المنشورات".

    كاين هبط إلى الدرجة الثالثة في فرنسا تحت قيادة مبابي

    في يوليو 2024، أصبح مبابي أحد أصغر مالكي أندية كرة القدم في أوروبا بعد شرائه 80% من أسهم نادي كاين من خلال شركته Coalition Capital، باستثمار حوالي 17.5 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو/23 مليون دولار). لكن ما بدأ كعودة رمزية إلى الوطن - مع عودة مبابي إلى النادي الذي كاد يوقع معه عندما كان شابًا - سرعان ما تحول إلى تجربة مريرة.

    في أبريل 2025، وصل نادي كاين إلى الحضيض بعد هزيمته 3-0 أمام مارتيج، مما أكد هبوطه من الدوري الفرنسي الثاني، وأرسل النادي إلى الدوري الفرنسي الثالث لأول مرة منذ 41 عامًا. بعد ذلك، اقتحم المشجعون الملعب احتجاجًا على ذلك، ورفعوا لافتة كتب عليها: "مبابي، النادي ليس لعبتك".

    في أعقاب هبوط كاين، تم تسريح ستة عشر موظفًا في عملية إعادة هيكلة مثيرة للجدل للنادي، مما زاد من هجوم بعض المشجعين على مبابي.

    لخص كريستوف فوسيل، رئيس Malherbe Normandy Kop، المشاعر المحلية بقوله: "عشيرة مبابي تتحمل بعض المسؤولية. لقد وصلوا، وبقوا غير مرئيين، ومنفصلين عن المشجعين. الوضع كارثي".

    يحتل كاين حالياً المركز العاشر في الدرجة الثالثة الفرنسية، بعد أن فاز بثلاث مباريات فقط من أصل 13 مباراة في الدوري هذا الموسم. كما تعادل النادي سبع مرات وخسر ثلاث مرات تحت قيادة المدرب ماكسيم دورنانو.

    التالي لمبابي وريال مدريد: رحلة إلى رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

    بينما يواصل مبابي تلقي الانتقادات خارج الملعب، إلا أنه يقدم أداءً رائعًا مع ريال مدريد في موسم 2025-26. 

    سجل لاعب ريال مدريد رقم 7 18 هدفًا في 15 مباراة في جميع المسابقات مع فريق تشابي ألونسو، الذي يتصدر حاليًا الدوري الإسباني ويحتل المركز السابع في ترتيب دوري أبطال أوروبا.

    يأمل ريال مدريد في التعافي من هزيمته 1-0 أمام ليفربول في مسابقة الأندية الأوروبية الأولى يوم الثلاثاء، عندما يزور رايو فاييكاو في الدوري يوم الأحد بعد الظهر. 

    ويحتل الفريق المضيف حالياً المركز العاشر في الدوري الإسباني، بعد أن حصد 14 نقطة من 11 مباراة خاضها هذا الموسم.