Getty Images
ترجمه
"كان القرار الصحيح" - يان ديوماندي يشرح سبب رفضه فرصة الانتقال إلى تشيلسي
تسليط الضوء على ديوماندي
أصبح ديوماندي في دائرة الضوء بعد تألقه مع فريق RB Leipzig. سجل المراهق ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة في الدوري الألماني حتى الآن هذا الموسم، مما أدى إلى تزايد التكهنات حول احتمال انتقاله في الصيف. ارتبط اسم ليفربول بديوماندي، كبديل محتمل لمحمد صلاح، على الرغم من أن الشاب قلل من أهمية الحديث عن انتقاله إلى أنفيلد. وقال لصحيفة بيلد: "جعل الناس من هذا النادي نادي أحلامي. لكنه قبل كل شيء النادي المفضل لوالدي. لطالما كان حلمه أن يراني هناك يوماً ما لأنه يحب الأجواء في أنفيلد. كان دائماً يتحدث بإعجاب عن ستيفن جيرارد. كنت صغيراً جداً لأشاهده يلعب. لم يكن لدينا تلفزيون في المنزل لفترة طويلة. أحترم ليفربول كثيراً، لكن نادي أحلامي حالياً هو لايبزيغ".
سُئل ديوماندي أيضًا عن اهتمام بايرن ميونيخ المحتمل به، فأضاف: "من الجيد دائمًا سماع شيء من هذا القبيل. لكنني لم أتحدث إلى أي شخص من بايرن ميونيخ. ليس هذا هو الوقت المناسب لذلك. أنا سعيد هنا في لايبزيغ وأريد أن أظل مركزًا تمامًا".
- Getty Images
ديوماندي يشرح سبب رفض تشيلسي
كما أوضح ديوماندي أنه كان بإمكانه الانتقال إلى إنجلترا في وقت مبكر من مسيرته. وقال المهاجم لـ RBLive إنه خضع لتجارب أداء في تشيلسي وكريستال بالاس ورينجرز، وكان لديه فرصة للانتقال إلى ستامفورد بريدج قبل أن يقرر في النهاية الانتقال إلى الدوري الإسباني.
وقال لصحيفة بيلد: "كانت فترة صعبة. شعرت أن الكثير من الناس يهتمون بالمال فقط. قال لي الكثيرون إن عليّ أن ألعب لفريق تشيلسي. ثم أوقفت كل شيء واتخذت قرارًا بنفسي". "كنت أعرف رئيس نادي ليغانيس؛ فقد ساعدني في الانتقال إلى الولايات المتحدة. فجأة، واجهت خيارًا: ليغانيس أم تشيلسي؟ كان قرارًا محفوفًا بالمخاطر، لكن لحسن الحظ، كان القرار الصحيح. أعتقد أن الصبر مهم جدًا في كرة القدم. الأمر لا يتعلق دائمًا بالمال فقط. إذا لعبت جيدًا، فسيأتي المال بشكل طبيعي. أنا شاب؛ أحتاج إلى اللعب لزيادة قيمتي الرياضية، للتحسن. ولن أحصل على ذلك على مقاعد البدلاء".
ديوماندي يتحدث عن خططه المستقبلية
انتهى الأمر بديوماندي بالتوقيع مع ليغانيس قبل أن ينضم إلى لايبزيغ الصيف الماضي بعقد مدته خمس سنوات. يُعتقد أن رئيس لايبزيغ أوليفر مينتزلاف قد وضع سعرًا قدره 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني) على ديوماندي، لكن الجناح يعترف بأنه من المرجح أن يغادر في وقت ما في المستقبل. وأضاف: "إنه الرئيس. وهناك دائمًا العديد من الأشخاص المشاركين في عملية الانتقال - الأندية والوكلاء والعائلة واللاعبون. لذلك، لا أتخذ هذه القرارات بمفردي. هناك شيء واحد يمكنني أن أعد به: لن أتجادل أبدًا مع ناديي! بالطبع، ربما لن أنهي مسيرتي هنا. عندما يحين الوقت، سنتحدث. لكن إذا بقيت هنا هذا الصيف، سأكون سعيدًا تمامًا".
نصيحة من فينيسيوس جونيور
كما كشف ديوماندي سابقًا أن نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور هو أحد أيدوله وأن البرازيلي قدم له نصائح حول مسيرته المهنية. وقال لموقع الدوري الألماني الرسمي: "إنه يقوم بالكثير من الأشياء الجيدة على أرض الملعب وهو مركز تمامًا. التقيت به شخصيًا لأول مرة قبل أسبوعين في باريس. لدينا معرفة مشتركة، ودعاني فينيسيوس لقضاء يومين معه. قضينا وقتًا ممتعًا. أخبرني أن أستمتع على أرض الملعب، فهذا هو الأهم".
- Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من المرجح أن يستمر الاهتمام بديوماندي قبل فترة الانتقالات الصيفية، خاصة إذا واصل تألقه في الدوري الألماني. يحتل لايبزيغ حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني، وسيواجه دورتموند صاحب المركز الثاني في المباراة القادمة.
إعلان