"أنتم لا تنسون أي شيء".. كارباخال يعلق على أزمته مع يامال: ما زال صغيرًا!

شدد كارباخال على رغبة الفريق الجامحة في العودة إلى العاصمة الإسبانية حاملاً اللقب، واصفاً نهائي الكلاسيكو بالمواجهة الكبيرة والمنتظرة.
كما كال المديح للمدير الفني تشابي ألونسو، واصفاً إياه بالمدرب الشاب الذي يمتلك رؤية واضحة وعلاقة ممتازة مع اللاعبين.
ورداً على الأصوات التي ترجح كفة برشلونة للفوز، استدعى كارباخال "هيبة ريال مدريد"، مطالباً الجميع بالنظر إلى التاريخ العريض للنادي، ومؤكداً امتلاك الفريق طاقة هائلة للمواجهة.
وفي مفاجأة صريحة بشأن الاستعداد لسيناريو التعادل، كشف كارباخال أن الفريق لم يتدرب على ركلات الترجيح رغم إقراره بأهميتها.
وأكد كارباخال الجاهزية الذهنية الكاملة لفريق ريال مدريد قبل مواجهة الغد، مشيرًا إلى تحسن حالته البدنية واستعداده التام لتنفيذ تعليمات المدرب.
كما أعرب الظهير الإسباني عن امتنانه العميق للاستقبال الحافل في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الفريق شعر بدعم الجماهير المدريدية منذ لحظة وصوله.
وعن مفاتيح الفوز في المباراة، شدد كارباخال على ضرورة اللعب بجدية وتماسك أمام خصم قوي، مع التركيز على الحسم والفاعلية داخل منطقتي الجزاء.