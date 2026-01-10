Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
معتز الجمال

"أنتم لا تنسون أي شيء".. كارباخال يعلق على أزمته مع يامال: ما زال صغيرًا!

تحدث داني كارباخال نجم ريال مدريد عن أزمته السابقة مع لامين يامال جناح برشلونة، وذلك قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

قائد ريال مدريد أدلى بتصريحات مهمة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكلاسيكو، أن الملكي جاء ليعود بلقب كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط.

  • مواجهة مفصلية بين برشلونة وريال مدريد

    تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء الغد إلى مدينة جدة، حيث يحتضن ملعب "الإنماء" كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

    ويدخل برشلونة اللقاء بصفته المرشح الأوفر حظاً بعد استعراضه القوي بخماسية في شباك بيلباو، حيث يطمح المدرب هانزي فليك لاستغلال هذه الحالة الفنية العالية للثأر من خسارة الدوري وتحقيق أول ألقاب الموسم، موجهًا بذلك ضربة معنوية لغريمه.

    في المقابل، يخوض ريال مدريد الاختبار تحت ضغوط كبيرة تحاصر مدربه تشابي ألونسو، فبعد تأهل بشق الأنفس أمام أتلتيكو، يعاني "الميرنجي" من غيابات دفاعية مؤثرة تشمل روديجر وميليتاو، رغم النبأ السار بعودة كيليان مبابي.

    تفاصيل أزمة كارباخال ويامال

    بدأت جذور الخلاف قبل صافرة بداية الكلاسيكو بأيام، حينما فجر لامين يامال غضب المعسكر المدريدي بتصريحات نارية خلال فعاليات "دوري الملوك"، متهمًا ريال مدريد تلميحًا بـ"سرقة المباريات وكثرة الشكوى".

    اعتبر نجوم الميرينجي هذه الكلمات إهانة مباشرة وتجاوزًا لقواعد الاحترام، مما شحن غرفة الملابس برغبة عارمة في الرد وتأديب اللاعب الشاب في الملعب خلال مواجهة الكلاسيكو، التي حسمها ريال مدريد 2-1 في الدوري الإسباني.

    انفجر هذا الاحتقان فور إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث توجه داني كارباخال مباشرة للاشتباك مع يامال وتوبيخه بحدة على تلميحاته.

  • كارباخال يعلق على أزمة يامال

    تعامل داني كارباخال مع تجدد الأسئلة حول خلافه مع لامين يامال بذكاء ودبلوماسية، حيث سعى لطي صفحة الأزمة تماماً عبر التقليل من شأن ما حدث، عازياً تصريحات يامال الهجومية إلى "صغر سنه" والضغوط النفسية التي سبقت الكلاسيكو.

    وقال كارباخال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كلاسيكو السوبر الإسباني: "أنتم لا تنسون أي شيء، أليس كذلك؟ (يضحك). لامين لا يزال صغيراً وأعتقد أنه لم يكن في أفضل حالاته في الأيام التي سبقت الكلاسيكو".

    وأضاف: "كل لاعب يحاول الدفاع عن مصالحه على مستوى الأندية. لامين شخص رائع. بالطبع، لا أتمنى له التوفيق غداً. لكن الأمر انتهى، ولن أعطي الموضوع أكبر من حجمه"، ليغلق الملف نهائياً بتأكيده أن الأمر انتهى ولن يمنحه حجماً أكبر مما يستحق.

    ماذا قال كارباخال عن مواجهة برشلونة؟

    شدد كارباخال على رغبة الفريق الجامحة في العودة إلى العاصمة الإسبانية حاملاً اللقب، واصفاً نهائي الكلاسيكو بالمواجهة الكبيرة والمنتظرة.

    كما كال المديح للمدير الفني تشابي ألونسو، واصفاً إياه بالمدرب الشاب الذي يمتلك رؤية واضحة وعلاقة ممتازة مع اللاعبين.

    ورداً على الأصوات التي ترجح كفة برشلونة للفوز، استدعى كارباخال "هيبة ريال مدريد"، مطالباً الجميع بالنظر إلى التاريخ العريض للنادي، ومؤكداً امتلاك الفريق طاقة هائلة للمواجهة.

    وفي مفاجأة صريحة بشأن الاستعداد لسيناريو التعادل، كشف كارباخال أن الفريق لم يتدرب على ركلات الترجيح رغم إقراره بأهميتها.

    وأكد كارباخال الجاهزية الذهنية الكاملة لفريق ريال مدريد قبل مواجهة الغد، مشيرًا إلى تحسن حالته البدنية واستعداده التام لتنفيذ تعليمات المدرب.

    كما أعرب الظهير الإسباني عن امتنانه العميق للاستقبال الحافل في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الفريق شعر بدعم الجماهير المدريدية منذ لحظة وصوله.

    وعن مفاتيح الفوز في المباراة، شدد كارباخال على ضرورة اللعب بجدية وتماسك أمام خصم قوي، مع التركيز على الحسم والفاعلية داخل منطقتي الجزاء.

