"انقطاع الكهرباء وأزمة تذاكر" .. حملة مغربية لطرد مراسل تونسي والأخير يرد ببيان!

ووجه حمزة طياشي، مراسل قناة "الحوار التونسي"، انتقادات حول بعض الأمور التنظيمية للكان، على غرار انقطاع الكهرباء في الملعب الأولمبي بالرباط، وغياب تسهيلات إعلامية في منشأة حديثة استضافت أحداثًا عالمية كبيرة.

ما ذكره طياشي، أثار موجة من الغضب في المغرب، حيث تم اعتباره بمثابة محاولة للتضليل وتشويه الصورة الإيجابية للبطولة، في الوقت الذي شهدت إجماعًا على جودتها، خاصة المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، والذي أشهد بالملاعب وتجهيزات البطولة، التي ساهمت في الانطلاقة القوية لنسور قرطاج.

ووسط حالة من التشكيك والتساؤلات، خرجت مطالبات من شخصيات رياضية وإعلامية مغربية، من أجل مطالبة اللجنة المنظمة، واللجنة الإعلامية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفيما ردت أصوات في القناة التونسي بالمطالبة بتحقيق داخلي من أجل حماية سمعتها المهنية.