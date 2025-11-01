قاطع حديثه عن قمة ميلان .. تصرف كوميدي من جاسبريني على "قط" اقتحم مؤتمر روما!

وبعد طفرة انتشل بها المدرب السابق كلاوديو رانييري، فريق روما من مراكز الخطر، إلى المنافسة على المقاعد الأوروبية، في الموسم الماضي، حقق الذئاب بداية قوية مع مدربه الجديد جيان بييرو جاسبريني.
ومع مرور تسع جولات، تمكن روما من التواجد في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، معادلًا الصدارة مع نابولي المتصدر.
وفيما يلي، نستعرض نتائج روما في الدوري الإيطالي، منذ بداية موسم 2025-2026، على النحو التالي..
* الفوز على بولونيا (1-0)، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.
* الفوز على بيزا (1-0)، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
* الخسارة أمام تورينو (0-1)، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
* الفوز على لاتسيو (1-0)، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
* الفوز على نيس الفرنسي (2-1)، في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.
* الفوز على فيرونا (2-0)، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
* الخسارة أمام ليل الفرنسي (0-1)، في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.
* الفوز على فيورنتينا (2-1)، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
* الخسارة أمام إنتر (0-1)، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
* الخسارة أمام فيكتوريا بلزن (1-2)، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.
* الفوز على ساسولو (1-0)، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
* الفوز على بارما (2-1)، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.