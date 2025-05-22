تطورات قضية رافع الرويلي .. حقيقة "تراجع" المتضرر الثاني مع النصر ورسالة تحذير إلى صانع القرار!

3 نقاط قد تقلب الموازين بين النصر والهلال..

تترقب جماهير نادي النصر، قرارًا مصيريًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي، ينقذ آمال "العالمي" في التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم المُقبل، بعد ضياع فرصته حسابيًا من قلب الملعب، بعد حسم الهلال للمقعد الأخير مع الاتحاد والأهلي.

ورغم عودته لطريق الانتصارات في دوري روشن، بفوزه على الخليج بثنائية نظيفة، في الجولة 33 وقبل الأخيرة، إلا أن فارس نجد، حلّ في المركز الرابع برصيد 67 نقطة، مُبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الهلال "الوصيف".

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