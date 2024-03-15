قرعة دوري الأبطال | بطل الريمونتادا يقود حملة الثأر وبروفة "مبابي" و15-3 آرسنال!

سيميوني الأكثر حظًا هذه الليلة

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تحت شعار "المواجهات الكلاسيكية"، أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات من العيار الثقيل، في الدور ربع النهائي، حيث سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع لقاءات برائحة الثأر والانتقام.

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وأعاد القدر مواجهات شرسة أبرزها النهائي المبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وكذلك بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

ولم يهنأ آرسنال سريعًا بفرحته للعودة إلى الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، حيث يصطدم بعقدته الكبرى بايرن ميونخ الذي لطالما أذاقه الهزائم المريرة في البطولة.

فيما تحمل مواجهة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند إثارة كبيرة بين فريقين يتسمان بالحماس والقوة لكل منهما وخصوصًا على ملعبه.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز ملامح قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا...

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