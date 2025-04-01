"يجب ألا يتحمل أخطاء الآخرين" .. قرار وزاري جديد يبشّر النصر بصحة احتجاجه ضد العروبة

بعد رفض الاحتجاج من الانضباط والاستئناف..

فجّر نادي النصر، واحدة من كبرى قضايا الموسم، بعدما قدّم احتجاجًا رسميًا على أهلية مشاركة رافع الرويلي، حارس مرمى العروبة، في مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي، بداعي ارتباطه بوظيفة حكومية.

النصر يأتي في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي، برصيد 51 نقطة، فيما يعتزم ملاقاة الهلال، على ملعب المملكة أرينا، الجمعة، في جولة الديربيات، ضمن الأسبوع السادس والعشرين، حيث يطمح العالمي نحو تقليص الفارق مع الزعيم، الذي يحل في الوصافة بـ57 نقطة.

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